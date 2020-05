“No somos limosneros…”: Francisco Garfias (08:45 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de mayo. Va copia de la respuesta que el contador Manuel Minjares Jiménez, subsecretario de Gobernación en tiempos de Felipe Calderón, dio a la “oferta de apoyo solidario a la palabra” que hizo el IMSS a su despacho (el famoso crédito de 25 mil pesos para las pymes).

“Su gobierno de cuarta no entiende el gran problema que tenemos las pymes. Su mente acomplejada cree que todos somos limosneros como los millones a los que dirige sus programas sociales.

“¡No! Lo que queremos son apoyos verdaderos para mantener los empleos y la actividad económica”, remata.

Esto a propósito del desdén por los microcréditos que ofrece el gobierno. Reforma publicó ayer que hay disponibles 700 mil préstamos de 25 mil pesos.

Ya la Secretaría de Economía tuvo que modificar las reglas del programa “para incluir entre los posibles beneficiarios a 22 mil 300 trabajadoras domésticas y a 23 mil 717 trabajadores independientes afiliados al IMSS”, según reporta este diario.

La respuesta de Minjares refleja el sentir de muchos pequeños y medianos empresarios.

A decir verdad, en poco ayudan 25 mil pesos frente a la dimensión de la parálisis que enfrentan las empresas desde que se nos vino encima la pandemia.

* El riesgo que enfrentan debido al cierre forzado movilizó a los gobernadores del PAN.

En un video proponen al Presidente aplicar de inmediato estímulos fiscales a la industria: diferimiento del pago de impuestos, exención de aportaciones patronales al IMSS, Infonavit y afores, por tres meses.

Pero, también, financiamiento a las pymes con recursos de la banca comercial con garantías líquidas de Nafin y Bancomext a tasas no mayores al 10 por ciento anual, y plazos hasta de 36 meses.

Nos atrevemos a vaticinar que nada de eso se hará realidad en el gobierno de López Obrador.

“El monto de apoyos en México es 300 veces menor que en Estados Unidos y 50 veces menor que en España, un país con poco más de la tercera parte de la población de México”, como apunta Jorge G. Castañeda en su último artículo para Nexos.

“Chile, con siete veces y medio menos habitantes, dedica ocho veces más dinero a estos apoyos que México”, añade.

Y es que el Presidente sólo mira por “los de abajo”. En todos los llamados que se le han hecho para que apoye en serio a las empresas se le aparecen “fobaproas”.

* Se perfila una caída sin precedentes del Producto Interno Bruto. El FMI habla de una contracción del 6.6 por ciento en la economía y es de los más optimistas. Hay bancos y calificadoras que proyectan una caída de dos dígitos.

López Obrador salió ayer con la novedad de que quiere cambiar los parámetros de medición.

Medir los avances en términos de PIB o de crecimiento no le conviene. En los 17 meses y medio que lleva en el poder el país no sólo no ha crecido, sino que su PIB se ha hecho más chiquito.

Dijo en la mañanera: “No (hay que) estar pensando en el Producto Interno Bruto ni en el crecimiento, sino en el bienestar y en la felicidad del pueblo”.

Alguno de los reporteros le recordó que el Coneval pronostica un aumento de 10 millones de pobres por el covid-19.

“El pronóstico del Coneval lo hace a partir de los supuestos de antes, o pensando en los planes que se aplicaban antes; ahora es distinto”, descalificó.

* Por allí tengo archivada la carta que el general Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, dirigió al presidente López Obrador, en agosto del 2019.

La volví a leer por la polémica alrededor del regreso del Ejército a las tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo del 2024, año en el que López Obrador deja el poder.

Un párrafo me llamó la atención:

“Hace unos días usted convocó a más de 30 mil hombres en uniforme en el Campo Militar Número Uno: ante usted estaban los mandos y la tropa como una sola unidad… Esa tropa a la que usted, en el pasado, acusó de asesinos y violadores de los derechos humanos”.

Contrasté la carta con los dichos del Presidente en la mañanera de ayer y la defensa que hizo del regreso de las Fuerzas Armadas a las tareas de seguridad publica.

“Aunque me critiquen de que quiero militarizar el país, voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Estoy convencido de que es necesario”, dijo.

* PD: avísenle al Presidente que estamos lejos de haber ”domado” la pandemia. Por primera vez se registraron 2,409 contagios en 24 horas.

