¿No sabe leer? Senadora Juanita Guerra hace el ridículo al intentar dar discurso en la Cámara Alta (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de septiembre. Un momento bochornoso quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales la mañana del miércoles 10 de septiembre durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara de Senadores.

La senadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juanita Guerra Mena , se convirtió en el centro de burlas y críticas tras intentar leer un discurso sin preparación previa.

¿Los nervios la traicionaron? Esto fue lo que quiso decir la senadora Juanita Guerra en su discurso

En la grabación, que circula principalmente en X (antes Twitter), la senadora intentaba explicar una iniciativa que, según sus palabras, busca promover la igualdad de género en el lenguaje. Sin embargo, los nervios la traicionaron y su intervención se volvió confusa y fragmentada.

La lectura del texto de la senadora del PVEM generó desconcierto tanto entre sus colegas como entre los usuarios de redes sociales.

“ Esta iniciativa también tiene otra… avanza en la igualdad sustantiva , sustituir expresiones como es, que… la Presidenta de la República en este caso, es la persona titular en esto, por lo cual va más allá de un simple ajuste gramatical . Ya sé que es nuestra comandanta suprema de las Fuerzas Armadas ”, leyó la senadora, causando sorpresa y risas entre quienes seguían la sesión en línea.

Se burlan y acusan a senadora Juanita Guerra de falta de preparación y profesionalismo

La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Usuarios criticaron la falta de preparación y claridad del discurso con comentarios como: “¿Qué dijo?”, “Hasta Cantinflas se hubiera quedado con los ojos de plato”, “Unas clases de lectura para estos burros” y “Deben de pedir a los legisladores secundaria terminada”.

Con dichos comentarios, los internautas señalaron que la senadora Juanita Guerra no se tomó el tiempo ni de redactar correctamente el texto ni de practicarlo antes de leerlo en público; señalaron la preparación y profesionalismo de algunos legisladores al momento de comparecer ante sus pares y frente a la ciudadanía.

Aunque la intención de la iniciativa parecía centrarse en fomentar la igualdad sustantiva a través del lenguaje, la forma en que fue presentada opacó el contenido y se convirtió en objeto de burlas virales.

¿Habló Juanita Guerra tras el bochornoso momento en la Cámara de Senadores?

Por su parte, la senadora del Verde, Juanita Guerra Mena , no ha emitido ninguna declaración posterior al incidente. Mientras tanto, el video sigue circulando y generando comentarios, consolidándose como uno de los momentos más comentados de la jornada legislativa del 10 de septiembre en la Cámara Alta.

