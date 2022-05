No robar, no mentir, no traicionar y cuidar a los criminales: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de mayo. Son responsables de la mayor parte de los 120 mil asesinatos que se han cometido en este país desde diciembre del 2018, pero AMLO dice que hay que “cuidar” a las bandas criminales, porque también se integran con “seres humanos”. Esa fue la lamentable respuesta del presidente a la lluvia críticas que siguieron al vergonzoso episodio en Nueva Italia, Michoacán. La huida de soldados perseguidos por vehículos repletos de hombres armados presumiblemente del cártel de las cuatro letras (CJNG), quedará como testimonio de la de la cobardía de un gobierno –no del Ejército- que parapeta sus omisiones detrás de un eslogan arrollado por la realidad: Abrazos, no balazos. La imagen de Nueva Italia refleja lo envalentonados que están los criminales, sabedores de que las fuerzas armadas y la policía tienen prohibido responder las agresiones. Fueron ellos los que grabaron y subieron a las redes sociales el video que han visto millones de mexicanos. Así de seguros se sienten de que no les pasará nada. El episodio ilustra también el abandono en el que se encuentran poblaciones enteras que viven en territorios controlados por los cárteles de la droga. Pregunta obligada: ¿Pensarán los familiares de las víctimas que hay que cuidar a los criminales? ¿Y los que sufren de extorsión? ¿Los desplazados por la violencia ¿Los que les quitan sus hijos y mujeres a la fuerza? ¿La población en general? La mayoría de los mexicanos piensan que el gobierno de López Obrador ha fallado en seguridad. Lo dicen hasta las encuestas que mantienen en la cúspide de la popularidad a López Obrador. Cito una, la de Mitofsky, publicada apenas ayer en El Economista. AMLO anda en el 59.5 por ciento de popularidad, pero en seguridad sólo un 21.6 por ciento de los encuestados aprueban su estrategia de no recurrir al uso legítimo de la fuerza. *** El presidente parecía sentirse orgulloso de lo ocurrido en Michoacán. “Tenemos que reconocer la actitud responsable del Ejército en estos tiempos”, dijo. Puso una gráfica en la pantalla del salón donde se realizan las mañaneras, para destacar que hay menos “letalidad” en los enfrentamientos con criminales que con Felipe Calderón y Peña Nieto. No puede ser de otra manera cuando el gobierno renuncia a utilizar la fuerza contra los principales violadores de derechos humanos. En lugar de enfrentar a los malosos, los que deberían protegernos huyen. La orden es “abrazos, no balazos.” Pero sólo la acatan de un lado. El otro permanecen sordos. Hay otra gráfica, mucho mas importante, que nunca vamos a ver en la mañanera: la de los homicidios dolosos. Van mas de 120 mil en los primeros 41 meses y medio de este gobierno. En esa estadística se lleva de calle a Zedillo, que tuvo 50 mil 711 homicidios en los primeros 42 meses de su gobierno; Fox, 46 mil 167; Felipe Calderón, 53 mil 319, y Peña Nieto, 74 mil 737 (Fuente T-Reserch.) Así explicó AMLO la reacción de los soldados en Nueva Italia: “Tanto la Secretaría de la Defensa, como la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza. “Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos.” “Esta es una política distinta, completamente distinta, por eso lo de ayer, que muchos celebraban de que era el mundo al revés; pues para mí fue una actitud responsable.” No sorprende la postura de López Obrador. Es la misma desde el día uno. Subutiliza la fuerza del Estado, cuyo uso está legitimado para proteger los derechos de los ciudadanos, en beneficio de quienes roban, secuestran, trafican, extorsionan y enlutan ese país. *** La Organización Demócrata Cristiana de América, que reúne a 23 países, ya tiene nueva presidenta y es mexicana: Mariana Gómez del Campo. La diputada federal del PAN y secretaria de asuntos internacionales de ese partido, fue electa por unanimidad en el 23 Congreso de la ODCA, que se lleva a cabo en la sede nacional del blanquiazul. Mariana es la primera mujer en presidir esa organización fundada en Montevideo, Uruguay, el 27 de abril de 1947. De ese ascenso fue testigo el ex presidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien hoy encabeza la Internacional Demócrata de Centro; Laura Esquivel, secretaria de Promoción Política de la Mujer, y Fernando Doval, secretario de Estudios del PAN. Enhorabuena. FIN Opinión Principal

Compartir













Redacción ADN https://adnsureste.info





Articulo anterior Suministro de agua potable para el día de hoy 13 de mayo en el turno matutino-vespertino (08:00 h) Artículo siguiente ¿Cuál es el precio del dólar hoy 13 de mayo? (08:45 h)