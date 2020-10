No, no eres tú, el Twitter está caído (17:20 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de octubre. No, no eres sólo tú, la red social Twitter está caído. No se puede acceder a ella.

Si entramos en la URL de Twitter habitual, aparece un mensaje de, Algo salió mal, intentar de nuevo.

Este jueves nos quedamos “incomunicados” en una de las redes sociales más populares del mundo al grito de “Twitter se cae” y es que hubo fallas que afectaron a millones de usuarios en México y otros países.

Fue poco después de las 16:00 horas del centro que la red social nacida bajo el concepto de 140 caracteres experimentó problemas y marcó errores cuando se intentaba refrescar el timeline.

Apenas el pasado día primero de este mes, Twitter también sufrió fallas que dejaron sin servicio a millones de personas en 50 países, entre esos varios de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

Twitter es de ‘fifís’: AMLO El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó una comparación entre las redes sociales Facebook y Twitter y llegó a la conclusión de que la primera más popular, mientras que la del pajarito es para personas con un mayor poder adquisitivo.

“En el caso de las redes sociales es distinto, el Face es más abierto y tiene una explicación: el Face es más popular, el Twitter tiene que ver con más con clase media hacia arriba.

El Facebook es para mayor población", dijo en conferencia de prensa el mandatario mexicano.

