No jaló… y se le fueron con todo: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 5 de julio. Se lo advirtió su amigo Manuel Velasco previo a que se votara la Reforma Eléctrica en San Lázaro. Le pedía a Alito Moreno reunirse con Adán Augusto López Hernández para negociar los votos el PRI que le faltaban a la citada reforma.

“Si no jalas, se te van a ir con todo”, le dijo el senador del Verde. “Yo no funciono con amenazas”, reviró el presidente del PRI. La reforma no pasó y se le fueron con todo.

Una de las propiedades de Moreno en la exclusiva zona Lomas del Castillo, de la Ciudad de Campeche, fue cateada ayer por la Fiscalía estatal.

Los agentes, encabezados por el fiscal local Renato Sales, rompieron la puerta con un ariete y se metieron a registrar la propiedad. Estuvieron diez horas. Semanas antes, se habían apostado en ese domicilio a tomar fotos, pero sin entrar.

No sabemos qué encontraron, pero a la hora que usted lea estas líneas, probablemente Alito ya no estará en el país. No es el Ricardo Anaya del PRI. Su boleto tiene fecha de regreso.

Inició anoche una gira internacional por Estados Unidos, la Unión Europea y América Latina, para denunciar al gobierno “corrupto, represor y dictatorial” que encabeza AMLO.

“Vamos a denunciar al presidente y a su gobierno ante la ONU, ante la OEA, ante la CIDH, ante la Unión Europea, lo que están haciendo. Vamos a agotar todas las instancias”, afirmó.

El anuncio lo hizo siete horas después de realizado el cateo. Uno de sus malquerientes en el PRI –que son varios —nos mandó, vía Whats App, el siguiente mansaje: “¿No será la huida del país, disfrazada de gira internacional? A saber qué tiene guardado en sus casas y el fuego ya le está llegando a los aparejos.”

Alito se dice víctima de una campaña de mentiras, filtraciones ilegales, ataques y calumnias, para dañar el PRI, a su persona y a su familia.

“La intención de Morena y del gobierno es silenciar violentamente cualquier voz que comulgue con la democracia. Lo hace sin bochorno y a manos llenas”, aseveró.

***

Moreno ha acudido al Poder Judicial para defender su nombre. El 9 de junio presentó una demanda de amparo contra de los ataques “de la señora Sansores” – gobernadora de Campeche—por exceder sus atribuciones legales y constitucionales, al filtrar llamadas de Alito en las que aparece como transa y hambreador de periodistas.

Un juez federal en la CDMX, Gabriel Regis López, alego incompetencia y remitió el amparo al juez federal de Campeche, Edgar Martín Gasca.

Este también rechazó la competencia para conocer de la demanda y es la hora que sigue sin determinarse qué juez conocerá del asunto.

El priista presentó una segunda demanda de amparo el 24 de junio. Lo hizo ante los juzgados federales de Campeche, para evitar las evasivas de competencia. Tampoco. El Juez Gasca de nuevo se negó a conocer del caso y pinponeó la demanda otra vez a Regis López.

Moreno presentó una tercera demanda de amparo ante el juez federal Jaime Páez Díaz, en Aguascalientes. Ni así.

“Esto ya es un locura. Es un gobierno demencial. Quieren instaurar un dictadura y no se los vamos a permitir”, escribió Moreno, en un Whats App que nos escribió por la mañana.

El ex gobernador de Campeche no se quedó con los brazos cruzados. Ya interpuso una queja contra Martín Gasca por negarse a conocer las tres demandas de amparo.

En el equipo de Alito están convencidos de que la persecución fue ordenada por AMLO. Es la factura de la Reforma Eléctrica, dicen.

El exprimentado diputado federal Augusto Gómez Villanueva, que ha visto muchas, recordó lo que alguna vez le dijo el presidente Díaz Ordaz sobre los golpeteos… “Todo lo que entra y sale en México viene de Los Pinos (entonces residencia presidencial.)” Era su forma de hacernos voltear hacia el presidente.

***

El sábado me di una vuelta por la Expo Reforma. Tenía curiosidad de ver la convocatoria al Congreso Fundacional del Frente Cívico Nacional, que encabeza Guadalupe Acosta.

No me decepcioné. El evento estaba lleno de gente de todos los colores. Mujeres, hombres políticos, académicos, activistas, legisladores.

Vimos al senador Gustavo Madero ex presidente del PAN; a los ex gobernadores Rolando Zapata, PRI, y Ernesto Ruffo, PAN; a la senadora Claudia Anaya, del tricolor; al abogado José Torres Landa; la ex candidata presidencial, Cecilia Soto; el ex diputado Jorge Díaz Cuervo; a los los perredistas Miguen Alonso Raya y Víctor Hugo Círigo…

El FCN propone elecciones abiertas –organizadas por el INE– para elegir candidato único de la oposición en el 2024 y un gobierno de coalición.

***

El gobernador de Oaxaca, Alejando Murat, inauguró en la CDMX los festejos de las Fiestas de la Guelaguetza, que culminarán en 1º de agosto. Al evento no lo acompañó ninguna figura del priismo, sino la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. Después del acto, ambos sostuvieon una comida privada en el Palacio del Ayuntamiento.

FIN.

