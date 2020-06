“No he sido notificada, yo creo que andan medio perdidos”: Polevnsky sobre denuncia ante la FGR (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 20 de junio. Luego de que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena denunciara ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Yeidckol Polevnsky por supuesto lavado de dinero y daño patrimonial al partido, la funcionaria dijo que no ha sido notificada.

En una entrevista para Azucena Uresti de Grupo Fórmula, señaló que no sabe de qué se trata dado a que no ha sido notificada.

“Yo todavía no he sido notificada, estoy esperando ser notificada para saber de qué se trata, porque no sé ni quién ni por qué, ni nada. Además, se habla de lavado de dinero, pero hasta donde yo sé el dinero del INE es de procedencia súper ilícita, yo creo que andan medio confundidos o perdidos o es de mala fe”.

Al ser cuestionada sobre los supuestos contratos que aparentemente, nunca habrían sido entregadas de forma original, la política aseveró que fueron entregados en tiempo y forma; sin embargo, nunca le fue reportada alguna aclaración en un periodo de 30 días.

“Nosotros hicimos una entrega a recepción, en un mes podían preguntar lo que quisieran, pasaron 60 días y pidieron información de los inmuebles. Luego mandaron un documento que nada tenía que ver con lo que se planteó en la reunión de comité ejecutivo, me mandaron un cuestionario que no tenía pies ni cabeza y que no me correspondía a mí hacerlo”.

Sobre la convocatoria para hacerla declarar, ésta indicó que eso no lo podían hacer, más que por autoridad de un juez.

“Luego me hicieron una convocatoria, no puede ser posible que te convoquen a comparecer, no tienen facultad, eso solo puede hacerlo un juez, siempre y cuando haya un juicio de por medio”.

Finalmente, aseveró que “ellos han hecho cosas para lastimar mi nombre y mi imagen, han estado actuando mal, han ido a todas partes a decir una cantidad de aberraciones”.

24 Horas

