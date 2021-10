No hay para dónde hacerse: AMLO pide a legisladores que se definan por Reforma Eléctrica (09:15 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de octubre. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que, en caso de aprobarse la iniciativa de Reforma Eléctrica, donde se pretende beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se asegura el abasto de la luz en el país.

“Si se decide apoyar a la CFE, que es una empresa pública, vamos a tener la garantía de que no va a faltar la energía eléctrica, de que no van a haber apagones y además de que no va a aumentar el precio de la luz, que es el compromiso que he asumido”, apuntó en la conferencia matutina llevada a cabo en Palacio Nacional.

“¿De quién es la CFE? Del pueblo, de todos los mexicanos, y no es posible que todas estas empresas que no pagan por la transmisión y tienen subsidio, empresas como Oxxo pagan menos por luz que lo que paga un hogar, entonces vamos a explicar todo esto, es importantísimo que se conozca”, refirió.

López Obrador reiteró que la Reforma Eléctrica es una oportunidad para que los legisladores, no solo los del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifiesten a favor del pueblo o de las empresas privadas.

“De esto se deriva que el PRI, o los legisladores del PRI, o los legisladores en general, no solo de un partido, tienen que definirse, tienen que colocarse en su sitio, no hay para dónde hacerse”, dijo.

“Van ahora a manifestar si están a favor del pueblo, del consumidor, del usuario o a favor de las empresas, de los grupos de intereses creados, no solo es un asunto de partidos. No solo es un asunto de partidos, porque puede haber un legislador del PAN honesto, lo puede haber, y puede decir ‘yo soy representante del pueblo, no representante del PAN’, porque los legisladores no son representantes de los partidos, sino del pueblo”, adujo.

Información de: López-Dóriga Digital

Compartir