No hay necesidad de movilizaciones, advierte Claudia Sheinbaum a maestros (10:45 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum consideró que no hay necesidad de que los maestros lleven a cabo movilizaciones de cara a la aprobación de las reformas a la Ley del Issste, porque no se aprobará nada que genere desconfianza o algún problema.

La mandataria federal, informó que esta tarde la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez va a encabezar una reunión en la que estarán el director del Issste, Martí Batres y el secretario de Educación, Mario Delgado, para informar al sector magisterial de las reformas.

“La secretaria de Gobernación tiene hoy una reunión en la tarde, y van a estar el director de Issste, el secretario de Educación. Entonces, no hay necesidad de movilizaciones, no vamos a aprobar nada que ellos perciban que estamos afectando el desarrollo de su vida profesional y laboral. Entonces, para que no se piense que estamos haciendo algo contra los maestros”, declaró la presidenta.

Reiteró que la petición de los maestros de revisar el régimen de pensiones para homologarlas, la harán en función del presupuesto.

“No podemos prometer algo que no podamos cumplir. Entonces, para eso hay mesas de trabajo, y vamos a seguir trabajando con ellas y con ellos”, aclaró la primera mandataria.

Sobre las reformas a la Ley del Issste, están dirigidas a los trabajadores de confianza de altas percepciones, como la presidenta de la República, y otros servidores públicos de confianza a quienes de sus salario base se les descuenta para el Issste. Sin embargo, en las percepciones compensatorias no hay descuento.

“El objetivo es que de esa parte que no se nos descuenta, se descuente una parte para el sistema de salud. No para pensiones, no para impuestos, no para el Fovisste, nada más para salud. De tal manera que sea más justo que los que recibimos más por ingresos como trabajadores de confianza, pues con nuestro salario aportemos a que estén mejor los servicios de salud del Issste”.

24 Horas

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir