No es con violencia como se van a solucionar problemas entre Santa María Sola y El Guayabo: Arzobispo (15:00 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 25 de abril. El arzobispo de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca, Pedro Vázquez Villalobos, condenó el conflicto que se registró el pasado viernes entre Santa María Sola y la ranchería El Guayabo, el cual dejó siete muertos.

En su mensaje, durante la misa dominical que ofició en la Catedral Metropolitana, comentó que él tuvo conocimiento de este enfrentamiento el viernes por la noche, ya que un sacerdote le habló con lágrimas y le platicó lo que había pasado en parte de su parroquia.

“Esto nos entristece porque no es con violencia como se van a solucionar los problemas”.

Y es que dijo que no es con armas sino con diálogo, amor, compresión, razón, y reflexión como se podrán solucionar los conflictos.

“Los que participaron son hermanos, son ovejas de este redil, y por ello es muy difícil actuar cuando el corazón se ha cerrado”.

El jerarca de la Iglesia Católica, insistió que el corazón no debe cerrarse, debe ser sensible, humano, no endurecerse ni hacerse de piedra, porque se tiene mucho dolor y muchos problemas en diversas partes de la entidad.

“Me duele también no poder enviar sacerdotes en donde se necesitan porque no los tengo, han muerto varios y ha sido difícil suplirlos”, aseguró.

Finalmente, dio gracias a Dios por estos primeros tres años de estar al frente de la Arquidiócesis de Antequera Oaxaca.

