Niño putleco se corona campeón nacional de ajedrez (14:45 h)

Huajuapan de León, Oax. 11 de agosto. El putleco Ilan Said González, regresó campeón en la categoría sub12 en el 64 Campeonato Nacional e Internacional Abierto Mexicano de Ajedrez que se celebró del 4 al 8 de agosto en Tabasco.

Uri Sánchez, presidente del club de Ajedrez Graciela González Dillanes de Putla, informó que el campeonato fue avalado por la Federación Nacional de Ajedrez de México, en el cual participaron menores de diferentes estados del país.

“En la categoría, por ejemplo, se enfrentó con niños de Yucatán, Baja California, Querétaro y Puebla. Fueron un total de cinco días en los cuales se llevaron a cabo ocho rondas e igual número de partidos. El obtuvo el primer lugar, solo perdiendo un punto, es decir, se coronó campeón nacional con siete de ocho”, reveló.

Agregó que también participaron otros integrantes del club, en las categorías sub 10, sub 12, sub 16 y la de aficionados, quienes obtuvieron importantes lugares.

Señaló que Ilan Said representará a México, con el aval de la federación de ajedrez, en dos campeonatos, el Norteamericano y Panamericano.

Recalcó que se esforzarán para que México tenga un representante competitivo en ambas competencias.

“Por la cuestión de la pandemia van a confirmar fecha y lugar, incluso en el abierto mexicano, la convocatoria marcaba nueve rondas, pero por cuestión de salud allá en Tabasco, se eliminó una ronda, únicamente fueron ocho. Vamos estar pendientes y como siempre entrenando para ser el mejor papel representando a Putla a la Mixteca y a Oaxaca”, expresó.

Reconoció el esfuerzo y felicitó a todos los que participaron en el torneo que se realizó en Tabasco, así como a quienes han respaldado al club de Ajedrez Graciela González Dillanes de Putla, en especial a los padres de los menores, quienes incondicionalmente continúan apoyando a sus hijos.

