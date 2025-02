Nepotismo: “el que respira, aspira”: Francisco Garfías (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de febrero. Saúl es el tercero de los hermanos Monreal que aspira a ser gobernador de Zacatecas en el período 2027-2033. Ricardo lo fue de 1998 a 2004. David ocupa esa posición actualmente. Su período termina en 2027.

Parecía que la iniciativa contra el nepotismo electoral de Claudia Sheinbaum frustraría sus aspiraciones. El planteamiento inicial de la presidenta era que entrara en vigor en 2027, pero se plegó al pragmatismo de Morena.

Y es que la citada Ley puso en peligro la coalición con el PVEM, que no quiere soltar San Luis Potosí, el único estado que gobierna. Su carta fuerte para mantener las riendas del estado es la senadora Ruth González, esposa del actual gobernador.

El Verde dejó claro a sus aliados de Morena que si no se recorría la entrada en vigor de la Ley anti nepotismo hasta el 2030, votaría en contra.

Sin las huestes del otrora Niño Verde -que de niño ya no tiene nada y de verde menos- el oficialismo no alcanza la mayoría calificada (dos tercios de los legisladores presentes) para aprobar la citada Ley. El PVEM tiene 14 senadores. Suficientes para atorar la aplanadora oficialista.

El senador Saúl Monreal se benefició de ese pragmatismo guinda. Sus posibilidades siguen intactas, si en la Cámara de Diputados no modifican la minuta.

***

Con el senador de Zacatecas hablamos ayer en el Patio del Federalismo del Senado. De botepronto le preguntamos si va a buscar la gubernatura en 2027.

“Sí aspiro, como todo ciudadano que está en la política. Tengo una trayectoria de 27 años. Siempre ha sido mi deseo. Por supuesto: el que respira, aspira.“

Pero aclaró:

“Vamos a esperar primero que se apruebe en la Cámara de Diputados, esperando que no haya un impedimento constitucional y legal”.

–-¿Sí la buscarías?

–Sí la buscaría, respondió sin vericuetos.

–¿No importa que tu hermano sea el gobernador?

–Nosotros somos una familia política. A mí me avala una trayectoria. La única herencia que recibí de mis padres fue el trabajo y la vocación de servicio.

“Seguiré trabajando. Estoy demostrando que hay capacidad. Estaré en el Senado. Desde aquí estaré trabajando”, puntualizó.

***

Ricardo Anaya y Alito Moreno sostuvieron una reunión a puerta cerrada en el Senado. Alrededor de una hora duró la encerrona.

El senador del PAN evadió hablar de su reunión con el presidente del PRI, pero éste sí se quedó a charlar con la prensa. Nos había prometido: ”ahorita vengo a grillar con ustedes.” Cumplió.

Dijo Alito: “Estamos encontrando coincidencias claras de lo que hoy se presenta con el tema del crimen organizado, con el tema de las reformas que se han presentado, dialogando nomás, pero todo bien.”

Le preguntamos sobre el tema del crimen organizado. El chantaje del Mayo, la solicitud de extradición que hizo Gertz Manero, la postura de la presidenta.

“Lo que hay que establecer y clarificar es la posición del gobierno mexicano con respecto al crimen organizado”, respondió Alito.

Y dijo más: “hay señalamientos contundentes de autoridades, de la propia Casa Blanca, que hay un vínculo entre el crimen organizado y el gobierno de México.

“Tienen que aclarar todos esos señalamientos. Qué gobernadores, legisladores, presidentes municipales y políticos vinculados a Morena o de Morena están en complicidad con el crimen organizado.”

El priista destacó que la respuesta de Morena a las acusaciones de la Casa Blanca fue una foto del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, con Andy López Beltrán. “O sea: no vamos a hacer nada”, interpretó el priista.

En la charla surgió el tema de la respuesta de la presidenta Sheinbaum al cambio que se le hizo a la Ley contra el nepotismo, para que entre en vigor en cinco años. Ella proponía 2027.

“Acuérdense que aquí en México lo que parece es, y lo que parece es que lo que mandó la presidenta no le hicieron caso, ni en su partido”, puntualizó.

***

Otra vez una crisis por falta de medicamentos en hospitales y centros de salud en zonas rurales. Colima se suma a las entidades donde hay problemas de este tipo.

La senadora del PRI, Mely Romero, llevó hasta la Cámara Alta una queja contra la gobernadora de ese estado, Indira Vizcaíno, por responsabilizar a los médicos de la escasez de medicinas.

Citó textual una declaración de la gobernadora del 11 de febrero pasado:

“Estamos haciendo a la revisión de algunos detalles que podría haber con algún personal (del Hospital Regional) que le indica a la gente o que no está el medicamento, o que no se tienen los reactivos para los laboratorios. Los quieren mandar a privado cuando sí los tenemos”, dijo Vizcaíno.

Según Romero, esas declaraciones provocaron renuncias de personal hospitalario, protestas, paros parciales en centros de salud, y lo más grave: el subdirector del Hospital Regional Universitario fue víctima de un atentado y una amenaza de muerte.

“Así el nivel de peligro para quienes están atendiendo la vida desde un hospital ahí en Colima. No sólo corre en riesgo la vida de personas enfermas, sino la de los médicos, porque no hay medicamentos, no hay equipamiento”, puntualizó.

Fin.

