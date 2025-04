Murió Val Kilmer, protagonista de Top Gun y Batman Forever: ¿cuál fue la causa de su muerte? (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 2 de abril. El actor estadounidense Val Kilmer, conocido por su carisma y fuerte personalidad en la pantalla, falleció a los 65 años a causa de una neumonía, según informó su hija Mercedes al diario The New York Times. Kilmer fue una figura icónica del cine en las décadas de 1980 y 1990, con papeles memorables en películas como Top Gun, Batman Forever y The Doors.

Val Kilmer: carrera cinematográfica, éxito internacional y lucha contra el cáncer

Val Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta. / Foto: AFP

En 2014, Val Kilmer fue diagnosticado con cáncer de garganta, una enfermedad que logró superar, aunque perdió la capacidad de hablar. Esta condición se reflejó en su emotiva participación como Iceman en Top Gun: Maverick (2021), donde reapareció brevemente en un cameo que conmovió al público.

Durante el Festival de Cannes 2021, se estrenó el documental Val, una producción que recopiló archivos personales del actor y ofreció un recorrido íntimo por su carrera, sus éxitos en Hollywood y los retos que enfrentó en el ámbito personal y profesional, incluidos los efectos de su enfermedad y su distanciamiento del cine comercial.

El legado de Iceman en Top Gun y su impacto en el cine de acción

En la secuela Top Gun: Maverick (2022), protagonizada por Tom Cruise, el personaje de Iceman, interpretado por Kilmer, es retratado como un alto mando de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Su participación fue clave en el desarrollo de la trama y un homenaje a su papel original en Top Gun (1986), película que lanzó su carrera al estrellato internacional.

Kilmer también fue reconocido por interpretar a Jim Morrison en The Doors (1991), dirigida por Oliver Stone, y por su papel en Heat (1995), donde compartió escena con Robert De Niro y Al Pacino, bajo la dirección de Michael Mann. Ese mismo año, asumió el papel de Bruce Wayne/Batman en Batman Forever, dirigida por Joel Schumacher, consolidando su estatus como uno de los actores más destacados de su generación.

Una personalidad intensa: recuerdos y tributos tras la muerte de Val Kilmer

Desde su juventud, Val Kilmer documentó su vida con una cámara. El documental Val reúne una colección de videos caseros y grabaciones inéditas que reflejan tanto sus grandes éxitos como sus momentos difíciles. Uno de ellos fue su conflictiva relación con el director John Frankenheimer durante el rodaje de La Isla del Doctor Moreau (1996), película que marcó el inicio de una etapa complicada en su carrera.

En 2010, mientras preparaba una obra teatral sobre Mark Twain que planeaba adaptar al cine, su salud volvió a deteriorarse, afectando nuevamente su trayectoria artística.

Kilmer era conocido por su temperamento fuerte, pero también por su sensibilidad artística. El director Michael Mann expresó: “Cuando trabajé con Val en Heat, nunca dejé de admirar su formidable capacidad para apropiarse de sus personajes”. Al conocer la noticia de su fallecimiento, añadió: “Después de tantos años de lucha contra la enfermedad y manteniendo el ánimo alto, esta es una noticia extremadamente triste”.

El actor Josh Brolin también compartió un mensaje en sus redes sociales: “Te voy a extrañar. Eras una persona inteligente, estimulante, valiente, un polvorín creativo”.

Orígenes, formación y filosofía de vida de Val Kilmer

Val Kilmer inició su carrera en el teatro y fue el estudiante más joven admitido en la prestigiosa Academia Juilliard de Nueva York. Tras completar su formación, enfrentó desafíos en la industria del cine, donde fue encasillado en papeles de alto presupuesto. Su primer gran papel en el cine llegó en 1984 con Top Secret!, una comedia de espías que lo posicionó en el radar de Hollywood.

En su sitio web oficial, el actor dejó un mensaje que resume su visión de vida y carrera:

“Viví una vida magnífica. Durante más de medio siglo, he perfeccionado mi arte, cualquiera fuera el medio. Ya sea la literatura, el cine, la poesía, la pintura, la música o la observación de la fauna bella y exótica”.

