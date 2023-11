Murió la hermana mayor del expresidente Donald Trump (13:23 h)

Maryanne obtuvo su título de abogada en 1974. Poco después, se convirtió en una de las dos abogadas de la oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Nueva Jersey. A lo largo de los años, ascendió de rango hasta convertirse en la Primera Fiscal Federal Auxiliar de 1981 a 1983.

Maryanne consiguió un asiento en el tribunal federal de Nueva Jersey gracias a la ayuda del abogado de Trump, el abogado Roy M. Cohn, que tuvo influencia durante los años de Reagan, según el New York Times y Mary L. Trump, la hija de Fred. y la sobrina de Trump, que escribió un libro revelador sobre la familia.

El New York Times informa que se ganó la reputación de “juez dura con un fuerte dominio de su sala del tribunal”. Después de que Ronald Reagan la nombrara, obtuvo un ascenso de Bill Clinton.

Maryanne se casó con John J. Barry, a quien el New York Times describió como un abogado de Nueva Jersey “políticamente conectado” en un artículo de 2015. También se encontraba entre los abogados de Donald Trump en ese momento.

“Sabía que, incluso cuando era niña, no debía siquiera intentar competir con Donald”, dijo a la revista New York para una edición de ‘Power Siblings’ en 2002. “No habría podido ganar”.

A pesar de sus comentarios públicos, guardó silencio durante su campaña presidencial en 2016, aunque Donald Trump le dijo al New York Times que ella lo apoyaba. “Me llamó para decirme que está muy orgullosa”, dijo Trump. “Ella dijo: ‘Sé tú mismo’. Por supuesto, no sé si es un buen consejo, pero ella dijo: ‘Sé tú mismo y lo harás bien, muy bien’”, le dijo al New York Times después del debate en el que la presentadora de Fox News, Megyn Kelly, le preguntó sobre su comentarios sobre las mujeres.

Aunque no contradijo públicamente los comentarios de su hermano pequeño de que estaba orgullosa de él, detrás de escena, parece que ella no era tan fan.

En 15 horas de grabaciones en las que conversó con Mary L. Trump, quien publicó el libro revelador, se pudo escuchar a Maryanne criticando duramente al presidente Trump. “Todo lo que quiere hacer es apelar a su base. No tiene principios”, afirmó.

En las conversaciones relatadas por Mary, ella continuó criticando sus “tuiteos y mentiras”. “Ya sabes, el cambio de historias. La falta de preparación. La mentira”, dijo exasperada, enfatizando también que él no leía libros y que alguien hizo su examen de ingreso a la universidad en su lugar, según el libro.

“Es la falsedad de todo. Es la falsedad y esta crueldad. Donald es cruel”, dijo. En las grabaciones, el estimado juez también criticó la política de separación de familias del gobierno de Trump en la frontera y sus quiebras. “No se puede confiar en él”, dijo.

En octubre de 2018, el New York Times publicó un informe de investigación alegando que Maryanne y sus hermanos habían cometido fraude fiscal en torno al negocio inmobiliario de Fred Trump. Las autoridades locales comenzaron a investigar en 2019 y días después anunció su retiro de la magistratura, poniendo fin efectivamente a la investigación porque los jueces jubilados no están sujetos a las normas de los tribunales judiciales.

Si bien fuentes anónimas dijeron al New York Times que murió en su casa con vista a Central Park en el Upper East Side de Manhattan, las causas no han sido especificadas. Dos de las fuentes dijeron que llamaron a la policía desde su casa el lunes por la mañana. ABC informa que no había signos de trauma.

Horas después de la muerte de su hermana, Trump aún no había reconocido públicamente la pérdida de su hermana mayor. Sin embargo, estuvo activo en las redes sociales y, en cambio, publicó sobre sus crecientes desafíos legales. Aquellos en su contra terminarían en una “institución mental cuando mi próximo mandato como presidente termine exitosamente”, escribió Trump tras la muerte de su hermana. “¡HAGAMOS GRANDE A ESTADOS UNIDOS OTRA VEZ!”