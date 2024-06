Murió el comediante Hiram Kasten (18:19 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de junio. El querido actor y comediante Hiram Kasten falleció a los 71 años, dejando un legado notable en la comedia estadounidense. Kasten, reconocido por su papel en la icónica serie “Seinfeld”, sucumbió tras una larga batalla contra enfermedades graves.

El día de hoy, la familia de Hiram Kasten confirmó el deceso del querido actor, solo unas horas después de celebrar su aniversario de bodas. Su esposa rompió el silencio, confirmando que el famoso estaba luchando contra varias enfermedades, entre estas, el cáncer.

Hiram Kasten emergió en la vibrante escena de la comedia de Nueva York en las décadas de 1970 y 1980. Conocido por su ingenio y presencia escénica, Kasten se convirtió en un habitual en clubes de comedia como The Comic Strip, donde forjó amistades duraderas, incluida una con Jerry Seinfeld.

Legado en ‘Seinfeld’

En “Seinfeld”, Kasten interpretó a Michael, un memorable compañero de trabajo de Elaine Benes. Su participación en la serie no solo lo catapultó a la fama, sino que también lo estableció como un talento versátil en la televisión estadounidense, apareciendo también en otros éxitos como “Mad About You” y “Curb Your Enthusiasm”.

La esposa de Kasten, Diana Kisiel Kastenbaum, compartió que su esposo murió horas después de celebrar su 38 aniversario de bodas. Luchando contra el cáncer de próstata y la enfermedad de Crohn desde 2017, Hiram Kasten demostró un coraje admirable, retirándose de la actuación activa en 2012 pero dejando una marca indeleble en la comedia televisiva.

“Seinfeld”, la obra maestra creada por Larry David y Jerry Seinfeld, sigue disponible en Netflix para aquellos que deseen disfrutar de sus episodios llenos de humor absurdo y personajes entrañables.

Con la partida de Hiram Kasten, la comedia televisiva pierde a un verdadero pionero cuyo impacto trascendió las pantallas. Su habilidad para arrancar sonrisas y carcajadas perdurará en la memoria de aquellos que admiraron su talento y generosidad en el escenario y fuera de él.

