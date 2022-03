Murat, uno de los que colocó a Colosio en Lomas Taurinas: Maldonado Pereda (21:00 h)

Testimonio del exdelegado nacional del tricolor, el veracruzano Juan Maldonado Perea

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. La tarde de aquel 23 de marzo de 1994, cuando Luis Donaldo Colosio Murrieta arribó al aeropuerto internacional de Tijuana, aún no sabía que había cambio de programa y que, en lugar del mitin multitudinario que su equipo de campaña había programado en el baldío llamado “El Terrazo”, el acto se trasladó a la colonia Lomas Taurinas. El cambio del lugar de la recepción que miles de priistas de aquella entidad del norte del país habían organizado al entonces candidato a la Presidencia de la República, salió del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), recuerda Juan Maldonado Pereda, entonces delegado nacional del tricolor en Baja California

La decisión tomada por el CEN del PRI, ese 23 de marzo de hace diez años, “se hizo a través de José Murat Casab”, recuerda Maldonado Pereda, y aunque el cambio no fue del agrado de ninguno de los representantes de los sectores y de las fuerzas sociales de Tijuana, “como eran instrucciones superiores se tuvieron que aceptar”, refiere a Apro.

Fue en Lomas Taurinas donde hace una década fue asesinado Luis Donaldo Colosio, y aunque para las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) este es ya un caso cerrado, para el padre del malogrado candidato presidencial, Luis Colosio Fernández, este crimen hasta hoy no ha quedado esclarecido.

Testigo presencial de los hechos, el exdelegado nacional del PRI y actual titular de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) en el gobierno de Miguel Alemán Velasco, comenta a Apro algunos detalles de los últimos momentos de vida de Colosio antes de ser asesinado.

Según quedó consignado ante notario público, como resultado de las investigaciones realizadas por la PGR entre el PRI de Tijuana, el priista veracruzano subrayó que originalmente la recepción a Colosio se había programado en un baldío muy grande dentro de la ciudad, “El Terrazo”. Este, explicó, era un lugar al que acostumbraban llegar camioneros procedentes de Estados Unidos para descansar en la frontera mexicana, o a la inversa; “ahí se preveía delimitar el campo con las cajas de los camiones y hacer un evento de 30 mil almas, y el presidium se instalaría en la plancha de algún trailer, a un costado de la tribuna”.

Sin embargo, precisó, “el cambio hacia la colonia de Lomas Taurinas fue una decisión del CEN, según lo expresado por José Murat Casab, quien sostuvo que lo había instruido el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido y el propio candidato, lo cual no fue del agrado de todos pero, como eran instrucciones superiores, se aceptaron”.

El cerco

De lo ocurrido ese 23 de marzo de 1994, recuerda que serían las tres o cuatro de la tarde cuando Colosio Murrieta arribó al aeropuerto de Tijuana, donde lo esperaban más de 2 mil personas, integradas por los sectores obrero, agrario, popular, líderes de colonias y la clase política de aquel lugar.

Ahí fue recibido por el propio Maldonado Pereda y el dirigente estatal del PRI en Baja California, César Moreno Martínez de Escobar “La multitud se abalanzó sobre él para saludarlo y durante varios minutos no pudimos avanzar sobre el cerco de abrazos y afectos, que lo mantenían prácticamente secuestrado, al grado que empezó a cundir la desesperación”.

Con dificultades, explicó, “caminamos hacia la camioneta en la que viajaría rumbo a Lomas Taurinas” Una vez a bordo, “en el asiento trasero del lado izquierdo tomó lugar junto a la ventanilla el general Domiro García Reyes, miembro del Estado Mayor Presidencial (EMP) y encargado de la seguridad y, junto a él, yo y el presidente del PRI estatal”.

Guardia negra

El candidato presidencial todavía saludó a quienes tuvo más próximos, luego tomó asiento y cerró la portezuela de la parte delantera, y la caravana se enfilaron rumbo a Lomas Taurinas, “sitio señalado para el mitin de apoyo a su candidatura”.

En el trayecto hacia la colonia, Luis Donaldo preguntó a Maldonado “¿por qué llevaste esos policías vestidos de negro, acompañados de unos perros, cuado yo les dije que no quiero guardias que separen a la gente y no dejan acercarme a ella? Los vi a un costado del aeropuerto, ¿por qué los llevaron?” Maldonado recuerda que le respondió: “Nosotros no hemos llevado a nadie, se trata de un retén que está permanente en el aeropuerto que, tomando en consideración la línea fronteriza, tiene a su cargo la revisión del equipaje y maletas de los viajeros, y los perros están especializados para detectar con el olfato si hay algún cargamento de drogas Como verás, el retén no depende de nosotros”.

Entonces el candidato aprobó con una sonrisa de satisfacción.

Luego hubo un silencio que rompió el mismo Luis Donaldo, cuando vio que de una barda estaban borrando la propaganda de la candidata del PT a la Presidencia y, un tanto molesto, preguntó: “¿Por qué se está borrando la propaganda de mis compañeros? Eso no está bien” A la explicación del dirigente estatal priista, en torno a que se trataba de una medida federal que impedía pintar bardas con propaganda de partidos, “después comprobó que la propaganda del PRI también había sido suprimida”.

Luego, al llegar a una avenida que comunicaba con la única entrada que por ese lado tenía Lomas Taurinas, una calle con una gran pendiente, “se puso el alto y, un clásico agente de tránsito, de constitución robusta, llamó la atención de Luis Donaldo, y nuevamente preguntó un tanto molesto por qué habíamos llevado policías” “Veo que traes muchas preocupaciones”, señaló Maldonado, “pero se te olvida que este estado es panista, y como priistas no tenemos ninguna posibilidad de mover a la policía”.

En el trayecto programaron una conferencia de prensa para el otro día en Mexicali, donde Luis Donaldo continuaría sus actividades de campaña antes de trasladarse a Sonora, su tierra natal.

Al llegar a Lomas Taurinas, refirió, “el chofer le pidió autorización para detenerse a mitad de la calle; nos bajáramos y él pudiera echarse de reversa, pues de otra manera le resultaría difícil maniobrar para poder salir rápidamente del lugar Luis Donaldo asintió y nos fuimos caminando rumbo al mitin.

El lugar más inhóspito

“Como el Estado Mayor había escogido el lugar más inhóspito para hacer el mitin, y para llegar a la camioneta, cuya batea serviría de tribuna, había que atravesar una zanja de aguas negras, pasando por un puente prácticamente deteriorado, sin barandales, y al que le faltaban algunas tablas en el piso, que hacían pensar en un mayor cuidado para acceder al lugar señalado”.

Ante esta situación, el entonces delegado priista le dijo a Colosio: “Permíteme acercarme al puente para ver si ya lo compusieron o, en su caso, organizar una valla que impida que alguna persona pueda perder el equilibrio y caiga en las aguas negras” Entonces “él me dijo: ‘sí cuida esos detalles’”.

Ya con esta autorización, “me adelanté dándome cuenta que el puente no había sido reparado y que las condiciones materiales seguían siendo peligrosas, por lo que con la ayuda de muchos ciudadanos logré hacer una valla para obligar a que la gente pasara ordenadamente”.

En estas condiciones, subraya, “dio comienzo el mitin, y después de escuchar a algunos oradores de la colonia que le manifestaron su simpatía y apoyo, para cerrar el programa el candidato hizo uso de la palabra. Pronunció un vehemente discurso que arrebató el aplauso y la simpatía de todos los concurrentes”.

En ese momento, Maldonado se encontraba exactamente abajo y junto a la camioneta

Al bajar Luis Donaldo, le preguntó: “¿Cómo lo viste?”, y le respondió: “Muy bien, tú mismo te podrás dar cuenta del entusiasmo de la gente”.

En efecto, refirió, “la multitud se arremolinaba en torno a él, y aproveché para salir a organizar la valla de regreso en el breve tránsito”.

Entonces, comentó, “sonaron las bocinas de alta fidelidad, dando paso al montuno tropical ‘La culebra’, pero era tan estridente el volumen que, por lo menos a mí, me impidió escuchar los balazos”, pues venía más preocupado por la comitiva que venía detrás de él y porque debía apresurarse a organizar la valla.

Entonces, “volteé para calcular el tiempo y la distancia” En ese instante “vi abrirse a la multitud y alcancé a percibir, tirado en el piso, a Luis Donaldo.

Avancé hacia él y los ayudantes me gritaron ‘¡Delegado, la Cruz Roja, han herido al candidato!” Cuando atravesó el puente se dio cuenta que la ambulancia estaba atorada, no podía salir

“Entonces fui hacia la camioneta en la que habíamos llegado y le pedí al chofer que se hiciera para atrás para ponerla al límite del puente” “¡Ayúdenos, delegado!”, volvieron a gritar los ayudantes que ya traían a Luis Donaldo, sosteniéndolo de brazos y piernas.

“Tomé asiento en la camioneta, lo agarré de los brazos, metiendo los míos a la altura de sus axilas y lo jalé sobre mí, en tanto los ayudantes lo empujaban hasta que su cara quedó a la altura de mi pecho.

En la ambulancia

“Le hablé, le grité, pero todo fue inútil Creo que para ese entonces estaba físicamente muerto”.

Avanzamos en la camioneta rumbo al hospital cuando nos alcanzó la ambulancia, nos detuvimos y los ayudantes decidieron pasarlo a la Cruz Roja, lo acostaron en una camilla y ya no me dejaron subir “Mi estado de ánimo en ese momento era indescriptible, fue como si me hubieran dado un golpe en el cerebro y hubiese perdido momentáneamente la memoria, sin explicarme, entender y razonar lo que había pasado”.

Con la ropa ensangrentada se dirigió a su hotel para bañarse y cambiarse.

Al llegar al hospital donde era intervenido quirúrgicamente Luis Donado Colosio, había arribado también un helicóptero propiedad de un nosocomio de La Joya, en Estados Unidos, en el que venía un equipo de médicos y enfermeras, pero ya todo fue inútil, “pues del quirófano salió la directora del hospital y nos dijo: ‘¡Nuestro amigo ha muerto!’”

Las heridas

De acuerdo con la versión de los médicos, Luis Donaldo Colosio recibió dos balazos: uno en sedal que solamente le perforó la piel –y si ese hubiera sido el único, se habría podido salvar–, “pero el otro, que le quitó la vida, fue el que recibió en la cabeza, pues entró en el lado derecho y salió por el lado izquierdo en diagonal hacia arriba, destruyéndole prácticamente los centros nerviosos vitales y la masa encefálica”.

Tras esta fatal experiencia, Maldonado Pereda concluye: “Mi pena y angustia, hasta la fecha, siguen siendo muy grandes; recibí a mi amigo con vida y unos cuantos minutos después, lo recibí muerto Triste epílogo para un final que nos llena de vergüenza y dolor”.

Información de:https://www.proceso.com.mx/nacional/2004/3/25/murat-uno-de-los-que-coloco-colosio-en-lomas-taurinas-57344.html

