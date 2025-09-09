Municipio de Oaxaca de Juárez construirá el CESEVI: menos gastos y trámites más ágiles para la ciudadanía (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de septiembre. Los trámites municipales dejarán de ser un viacrucis para las y los ciudadanos de la capital. Con la construcción del Centro de Servicios Vecinales (CESEVI), el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez concentrará en un solo espacio todas sus oficinas, lo que permitirá ahorrar más de 65 millones de pesos al año y ofrecer una atención más ágil y eficiente.

Actualmente, el municipio gasta 6.55 millones de pesos mensuales en mantener 29 oficinas dispersas: 2.4 millones en rentas y más de 4 millones en gastos de luz, seguridad, internet, limpieza, mantenimiento, insumos y hasta pensiones privadas de estacionamiento.

“Hoy estamos gastando más y sirviendo menos. Con el CESEVI reduciremos ese gasto a 1 millón de pesos al mes, y ese ahorro se traducirá en más seguridad, mejores servicios y menos vueltas para la gente”, explicó el presidente municipal, Ray Chagoya, durante la conferencia de prensa semanal.

La propuesta surgió de los Diálogos Vecinales, donde la ciudadanía señaló la urgencia de acabar con el viacrucis de oficinas. “Ahí estuvimos secretarías, regidurías y direcciones resolviendo de manera ágil, certera y rápida. Escuchamos a la gente y de ahí nació la idea de construir el CESEVI”, subrayó el edil.

El nuevo edificio permitirá que, en un solo lugar, las y los ciudadanos realicen sus trámites, con estacionamiento propio, ventanillas integrales y condiciones dignas tanto para usuarios como para trabajadores municipales.

“Este proyecto no es un capricho ni una deuda. Es invertir con inteligencia para gastar menos y servir mejor. El CESEVI no es para el gobierno, es para ustedes: nuestras vecinas y vecinos”, afirmó Ray Chagoya.

