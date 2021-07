Mult impide retorno de desplazados a Tierra Blanca, SSPO pide no prestarse a malandrines que no quieren que haya seguridad (14:35 h)

Sarai Jiménez

Oaxaca de Juárez, 29 de julio. El retorno de los triquis desplazados de Tierra Blanca, Santiago Juxtlahuca, del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (Multi) se encuentra detenido, luego de que un grupo de militantes del Mult, encabezados por Emelia Ortiz García, diputada federal suplente por el distrito 6 de Morena, originaria del Rastrojo y no de Tierra Blanca, impidiera el ingreso de los desplazados.

A través de un video difundido, se puede observar como el secretario de Seguridad Pública, Heliodoro Díaz Escárraga, le pidió a Emelia Ortiz, permitir el paso de los triquis.

“Emelia puedes dar una lección de grandeza con solo no oír a quienes no quieren seguridad para hacer lo que se les antoje, no te prestes a los malandrines que no quieren que haya seguridad para que cada quien haga lo que quiera y aplique su ley”, le dijo el funcionario.

“Da una lección de grandeza, por tú pueblo, por tú gente, no te prestes a eso”, le insistió.

Pese a esto, la militante del Mult impidió el acceso a los originarios de Tierra Blanca, complicando con esta acción las fases del retorno de los desplazados.

En entrevista para ADNSureste, Ortiz García, declaró que los desplazados quisieron entrar a la fuerza por eso el pueblo impidió su entrada.

“Yo fui como observadora a Tierra Blanca, porque me dijeron que habían llegado personas que violentaron al pueblo, y dentro de los desplazados hay varios que no quieren que regresen”, aseguró.

Reconoció que la situación se complicó cuando se dieron cuenta que gente de Yosoyuxi ya estaba bajando con sus armas.

“Esto tensó la situación porque el pueblo no quiere que regrese gente que no es de aquí”, añadió.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO) sostuvo la postura de diálogo y amplia disposición para alcanzar un acuerdo de paz entre las familias de la comunidad de Tierra Blanca, perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuaca.

Señaló que la SSPO tiene la responsabilidad de garantizar, entre habitantes y organizaciones, el orden de paz pública y disuadir conductas delictivas que se pudieran generar por desacuerdos de distinta índole, actuando siempre en un marco de respeto a las costumbres y tradiciones de las comunidades originarias.

El titular de la SSPO, indicó que “no deben existir pretextos ni obstáculos cuando del bienestar de las familias se trata, por lo tanto, expresamos que seguiremos en mesa de trabajo con la Secretaría General de Gobierno, Derechos Humanos del Estado y la Secretaría de Gobierno federal”. Lo anterior, con el objetivo de cumplir con los siguientes puntos:

El retorno seguro de las familias desplazadas a su lugar de origen.

Llevar a cabo operativos de vigilancia y seguridad en la zona, sobre todo en las inmediaciones de la comunidad de Tierra Blanca, para garantizar la sana convivencia entre las familias, con la presencia de la Policía Estatal y la Guardia Nacional.

Y la prevención de eventos que puedan poner en riesgo la seguridad de la población, ponderando el bienestar de niñas, niños y adultos mayores. Por ningún motivo se pretende generar intimidación en la población.

Recordó que como gobierno del Estado, tenía la responsabilidad de atender las demandas de todo el pueblo oaxaqueño, sin distinción alguna, por lo tanto, en la mesa de trabajo se abonaba a crear condiciones de paz y construir la gobernabilidad entre todos los involucrados.

Asimismo, reiteró en el llamado fraterno a la comunidad de Tierra Blanca para que se ponga fin a este conflicto; que los desacuerdos ideológicos y políticos no sean causantes de pérdidas humanas y que no se transgredan los derechos humanos elementales.

Por otro lado, la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) exigió de manera urgente un diálogo directo con el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, para garantizar la seguridad y la paz en nuestras comunidades indígenas.

En su comunicado, manifestó que esta organización se ha mantenido al margen pero no ajena a la situación que viven los compañeros de Tierra Blanca Copala, por lo que tenían entendido que el día 25 sería el ingreso de los desplazados a su comunidad y nuevamente las mentes perversas intentan apostarle a la violencia impidiendo el ingreso de las familias desplazadas de Tierra Blanca Copala.

Esto solo nos demuestra que unas vez más son solo palabras huecas de parte del gobierno federal y estatal en todo lo relacionado al tema de pacificación en la zona triqui.

“Nuestra organización ha estado a la espera del inicio de estas mesas de trabajo para así poder dar el gran paso hacia la pacificación en la zona triqui que tanto se ha anhelado durante décadas y es triste ver que gobierno tras gobierno solo presta atención cuando ya están siendo rebasados por las situaciones que aquejan a nuestra gente”.

Precisó que el presidente Andrés Manuel Lopez obrador, en repetidas ocasiones ha pedido firmar un acuerdo de paz, lo hizo en su discurso en el municipio de Santiago Juxtlahuaca así como lo ha hecho en sus mañaneras donde informa que ha encargado este tema tan delicado al subsecretario de derechos humanos, población y migración quien simplemente no puede resolver el tema de desplazados.

Lamentó que estas no son más que palabras sin resultado y falsas ya que no se ha avanzado en ningún asunto relacionado a la paz triqui.

Expuso que la ineficacia del gobierno estatal como el federal está siendo exhibida, es por ello que a partir del día lunes 2 de agosto estarán informando las actividades que esta organización realizará en protesta a estos temas en el municipio de Santiago Juxtlahuaca así como en la ciudad de Oaxaca exigiendo el retorno de los compañeros de Tierra Blanca Copala así como la instalación de las mesas de pacificación en la zona triqui.

“Sépase señor presidente y gobernador del estado que la UBISORT no llegará de un día a otro a firmar un papel sin fundamentos, sin respuestas, sin un verdadero plan de desarrollo para nuestra zona y sobre todo sin ser revisado por nuestro máximo órgano que es nuestra asamblea general”, finalizó su comunicado.