Mujer estrangula y calcina a sus padres porque “ya no los aguantaba” (19:00 h)

Carolina era vista como una chica tranquila, reservada, inteligente, aunque poco sociable, por eso se sorprendieron al enterarse que la adolescente mató y calcinó a sus padres. De acuerdo con diversos medios locales, la mujer buscó a su novio José Alberto Grajeda Batista, con el que llevaba pocos meses, para realizar el plan perfecto.

Mauro Alexis Gómez Zamarrón, un amigo de la pareja, apoyó en la planeación y se sumó a la estrategia. Ana quería cobrar la herencia de los adultos y así casarse con José Alberto. El viernes 3 de mayo de 2013, los acusados acabaron con el matrimonio.

“Ana Carolina escondió a sus cómplices en la casa y cuando llamó a Albertina para que le ayudase en la cocina, Mauro aprovechó para estrangularla con un cable mientras la mujer perdía la vida mirando de frente a su hija. Acto seguido, le inyectaron tres jeringas de veneno para ratas en el pecho y en la yugular y escondieron el cuerpo hasta la llegada del padre”, mencionaron algunos informes.

Carolina mató a Efrén López de la misma manera, después, llevó los cuerpos rumbo al Periférico Lombardo Toledano, de Chihuahua. Tras encontrar una zona baldía próxima al parque acuático Sapo Verde, arrojaron los cuerpos al suelo, los rociaron con gasolina y lanzaron una cerilla.

En la investigación de los hechos, José Alberto no pudo aguantar la presión y terminó confesando: “¡Ya no puedo más, necesito un psicólogo!”, pidió a los agentes. La acusada aseveró que no se arrepentía: “Sí y no. Sí porque ya no me voy a poder casar con mi novio. No, porque ya no aguantaba a mis papás. Yo quería amor y ellos solo lo compraban todo con dinero, pero nunca mostraban su cariño con humildad. Nadie va a entender lo que yo aguanté muchos años; no lo hice porque sí, tuve mis motivos”, explicó.