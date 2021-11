Muere Winter, la delfín discapacitada que protagonizó las películas ‘Winter, el delfín’ (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 12 de noviembre. La delfín discapacitada Winter, cuya historia de supervivencia y superación inspiró las películas “Dolphin Tale” y “Dolphin Tale 2″, murió en el Acuario Marino de Clearwater (CMA), en Florida, según informó la institución.

“La familia CMA está devastada”, dijo el acuario en el comunicado en el que anunció la muerte de Winter.

Winter murió por problemas intestinales el jueves, 11 de noviembre de 2021, por la noche rodeada de veterinarios y otros especialistas en atención de mamíferos marinos de distintas partes de EE.UU. que fueron convocados por el acuario para salvar su vida.

“La delfín más famosa del mundo”, como la llaman los medios floridanos, tenía 16 años y había llegado al acuario de la costa oeste de Florida después de haber sido rescatada de una trampa de cangrejos en la que perdió la cola y la capacidad de nadar en 2005.

With heavy hearts, CMA announced tonight that Winter the Dolphin died at approximately 8 p.m. as animal care experts from around the country worked to treat her gastrointestinal abnormality. The CMA family is devastated.

