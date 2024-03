Muere Ron Harper, protagonista de “El Planeta de los Simios”, a los 91 años (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 27 de marzo. El pasado jueves 21 de marzo, a la edad de 91 años, el actor Ron Harper falleció, por causas naturales en su casa de West Hills, de acuerdo a la información que dio Nicole Longeuay, su hija, al diario The Hollywood Reporter. Harper se ganó el reconocimiento del público y la crítica a través de su participación en varias series de televisión a lo largo de los años 60 y 70, pero fue conocido por sus papeles en la serie de ciencia ficción “El Planeta de los Simios” y en la producción infantil “Land of the Lost”.

Entre sus roles más destacados se encuentra el detective Bert Kling en “87th Precinct”, Jeff Conway en la comedia “Wendy and Me”, y más adelante, el teniente Craig Garrison en “Garrison’s Gorillas”. Sus seguidores, familiares y amigos se han despedido de él en redes sociales.

Leyenda

¿Cuál fue el papel más icónico de Ron Harper?

Sin embargo, fue su papel como el astronauta Alan Virdon en “El Planeta de los Simios” lo que consolidó su lugar en la historia de la televisión. A pesar de las altas expectativas, la serie no logró mantenerse debido a su coste de producción y a su desempeño en audiencia, siendo cancelada tras una única temporada.

Leyenda

“Nuestras historias del “Planeta de los Simios” degeneraron en El fugitivo con pieles. Creo que esa fue una de las cosas que limitó lo que debería haber sido una serie más larga”, dijo Harper en 2008. A lo largo de los años, se mantuvo activo en el ámbito artístico.

¿Qué más hizo ron Harper?

Ronald Robert Harper nació el 12 de enero de 1933 en Turtle Creek, Pensilvania; cuando creció fue a la Universidad de Princeton para estudiar teatro, aunque más tarde estudió Derecho en Harvard. “Me decía a mí mismo: ‘¿Deberías desperdiciar tu buena educación siendo actor? Y esa vocecita dentro de mí me decía cosas como: ‘¿Para qué quieres esa beca en Derecho en Harvard? Hazte actor. Pasar hambre es divertido… Y como el tonto que tiene que ser cualquier actor, hice caso a esa vocecita tonta”, comentó en 1966.

Otros de sus programas:

The Wild Season (1971)

The Odd Couple II(1998)

Pearl Harbor (2001)

The Big Valley

Remington Steele

Beverly Hills

90210

Melrose Place

Walker

Texas Ranger

The West Wingy Cold Case

El Heraldo de México/Foto:Everett Collection

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir