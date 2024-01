Muere Gary Graham, actor de Star Trek, a los 73 años (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de enero. Gary Graham, actor que interpretó al embajador vulcano en “Star Trek Enterprise”, falleció a los 73 años de edad.

El deceso fue dado a conocer la noche del lunes 22 de enero por Susan Lavelle, actriz y exesposa de Graham, por medio de un mensaje en su página de Facebook.

“Es con profunda tristeza decir que Gary Graham, mi exesposo, increíble actor y padre de nuestra única hija juntos, Haylee Graham, falleció hoy. Estamos completamente devastados, especialmente nuestra hija Haley”.

El fallecimiento del actor ocurrió de manera repentina y hasta este momento no se han informado las causas del mismo.

“Esto fue repentino, así que oren por nuestra hija mientras atraviesa esto llamado dolor. ¡Vuela alto hacia los cielos Gar!”.

En su mensaje, Susan Lavelle describió a Graham como un hombre divertido, “con un sentido del humor sarcástico pero amable, luchaba por lo que creía, era un cristiano devoto”.

Gary Graham nació en 1950 en Estados Unidos. Durante su trayectoria participó en la serie “Alien Nation” y en la película “All the Right Moves“, junto a Tom Cruise.

Además de en “Star Trek Enterprise”, donde encarnó al embajador de Vulcano en la tierra.

24 Horas/Foto:AFP

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir