Muere estrella de America’s Got Talent a los 23 años (23:07 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de diciembre. Muere estrella de America’s Got Talent a los 23 años. Una joven cantante del famoso programa America’s Got Talent fue encontrada muerta en su casa el pasado lunes, luego de una larga batalla contra el “abuso de sustancias y la salud mental”, de acuerdo con el diario británico The Sun.

La madre de la joven cantante quién confirmó para el medio TMZ que fue encontrada sin vida en la casa de un amigo en Liberty, Carolina del Sur. La mujer reveló que no conoce al dueño de la casa donde Skilyr Hicks fue encontrada muerta. Pese a que se desconoce la causa de muerte, muchos especularon sobre un posible abuso de sustancias.

Encuentran muerta a estrella de America’s Got Talent © Proporcionado por Mundo Hispánico FOTO Twitter Fue la propia madre de Skilyr Hicks, quién confesó que su hija había luchado previamente con problemas mentales, así como depresión y abuso de sustancias, sin especificar las drogas que pudo haber consumido su hija, de acuerdo con el medio citado por The Sun. “Ella vivirá a través de su música”, aseguró la dolida madre. El mundo del espectáculo se viste de luto nuevamente tras informarse la muerte de Skilyr Hicks y de un joven cantante urbano por una terrible enfermedad. La noche del 7 de diciembre el artista hispano murió en pleno partido de fútbol, de acuerdo con diversos medio locales que reportaron el fallecimiento.

Compartir