Muere Doña Carmen “La Madre” de la cantina La Poblanita (10:20 h)

Oaxaca de Juárez, 1 de junio. Esta mañana, falleció Doña María del Carmen Aguirre Toledano, “La Madre” dueña de la famosa cantina “la Poblanita” mejor conocida como “Las Madres”, ubicado en la calle Refugio en el barrio de Jalatlaco.

La Poblanita, una cantina tradicional de Oaxaca, con más de 80 años de brindar atención a sus clientes, que lo mismo es visitado por políticos que gente común, a quienes “la madre” llamaba sus “hijos”.

Abierto desde las seis de la mañana para “curar” a los “enfermos” después de una noche de farra, con una tradicional “piedra” seguido de un desayuno de salsa picante de chicharrón o huevo, la “madre” desde su mesa ubicado a la entrada del lugar, el patio cubierto de una casa, mantenía vigilado a sus clientes.

A pocos días de cumplir 94 años, Doña Carmen llevaba 40 años de estar al frente de la cantina -antes lo atendió su mamá-, comentaba que la cantina es conocida como “las madres” “porque quien no lleva una mentada acá, no estuvo en La Poblanita, una vez tomado los clientes les da por mentar madres, pero antes que me la mienten yo ya se los menté tres veces”.

Una costumbre que tiene esta cantina es que en punto de las 12 del día, Adolfo, hijo de Doña Carmen, realiza el tradicional rito quemando incienso y a todo volumen se escucha el Dios Nunca Muere.

Descanse en paz, Doña Carmen y resignación para su familia.

Su cuerpo será velado en la cantina La Poblanita, calle Refugio 203 barrio de Jalatlaco.

Compartir