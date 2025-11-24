Motociclista pierde la vida arrollado en el libramiento de Ocotlán (11:35 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de noviembre. Un motociclista perdió la vida al ser arrollado por un vehículo en el libramiento a Ocotlán.

Los hechos se dieron a la altura del kilómetro 12+500 en sentido de hacia la capital oaxaqueña, en el paraje conocido como “La Tortolita”, perteneciente a Ocotlán de Morelos.

En el percance murió el motociclista cuando circulaba a bordo de su motocicleta marca Bajaj, tipo Pulsar, color azul, con placas de circulación 71TCB5.

La víctima quien portaba casco, viste una playera roja, sudadera color amarillo, pantalón de mezclilla y tenis en color azul, quedó tendido a un costado de la carretera, boca abajo cerca de su motocicleta.

Hasta el momento se desconoce su identidad, así como del responsable del accidente y de las características del otro vehículo por haberse dado a la fuga.

Autoridades de la Fiscalía arribaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes e integrar una carpeta de investigación por el delito de homicidio.