Morena deja sola a Melissa Cornejo, consejera a quien le quitaron la visa: ¿Quiénes reaccionaron? (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de junio. ¿Morena abandonó a Melissa Cornejo? Luisa María Alcalde dijo que el partido guinda se deslinda de las expresiones de la consejera estatal de Jalisco sobre las manifestaciones violentas en Los Ángeles.

“Las expresiones de @melishcs no representan la postura de Morena. Desde su origen, nuestro Movimiento ha sido profundamente pacífico y así lo seguirá siendo. No promovemos ni promoveremos jamás actos de violencia”, dijo Alcalde en su cuenta de ‘X’.

En esa misma publicación, la presidenta de Morena llamó a toda la militancia a “conducirse con responsabilidad y prudencia”.

Lo anterior, luego de que Cornejo se mostró inconforme por la cancelación de visas a quienes publicaran contenido a favor de las protestas en Los Ángeles por las redadas contra migrantes.

¿Por qué le retiraron la visa a Melissa Cornejo?

Dicha publicación fue respondida por el subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, quien le retiró la visa a la morenista.

El post de Melissa Cornejo, que ‘enfureció’ a Landau fue considerado como ‘vulgar’ en sus expresiones y después fue eliminado por la consejera estatal.

La publicación estaba acompañada de la imagen de una patrulla que tenía pintada con graffiti las palabras F**K ICE y decía: “Van a quitar visas a quienes compart (…) ¡Viva la raza y métanse mi visa por el c***!”

“Puedo informarte que personalmente ordené cancelarla después de ver ese vulgar posteo. Y no te sorprenderá lo que me respondieron: que ni siquiera tienes una visa válida para cancelar. Qué fácil resulta hablar con desprecio de ‘mi visa’ en redes sociales cuando no la tienes. Quienes glorifican la violencia y el desafío a las legítimas autoridades y al orden público (‘FU** ICE’) no son bienvenidos en nuestro país”, respondió Landau en la publicación de Melissa Cornejo.

Sheinbaum llama a integrantes de Morena a no hacer política en ‘X’

Al ser cuestionada sobre el tema, la presidenta Sheinbaum aseguró que no respalda el mensaje de Cornejo.

“Hay que dejar de hacer política en la red X. Está bien que se manifiesten las opiniones, pero hay que ir con la gente. Las redes sociales son una parte, lo importante es el contacto directo, el trabajo en el territorio abierto”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 13 de junio.

Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, se sumó a estas afirmaciones e hizo también un llamado a la militancia a mantener la “prudencia e inteligencia” y evitar la confrontación, siguiendo el ejemplo de la presidenta Sheinbaum.

“No es un momento fácil para la relación binacional entre México y Estados Unidos y no lo ha sido desde que asumió el poder el presidente Donald Trump porque la relación ha sido tensa”, agregó Monreal, quien pidió no ‘elevar’ el tono, aunque no mencionó nombres de algún político en particular.



