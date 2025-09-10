Morena adoctrina a 35 millones de estudiantes: Víctor Sánchez Baños (23:50 h)

Morena adoctrina a 35 millones de estudiantes

· Venezuela inyecta comunismo

· Arriaga, obsesión ideológica

· Detectan desvío de recursos

· Socialistas corruptos en la SEP

· Gobernadores “apoyan” a CSP

· Atrás, buscan más presupuesto

· De pasadita, le pegan a Ruffo

· Zape de Melgar y el PVEM a Rutilio

· Más políticos con casa en Tepoztlán

· Gobernadora hunde a Noroña

· Santander, becas para titularse

El mentiroso tiene dos males: que ni cree ni es creído.

Baltasar Gracián (1601-1658) Escritor español.

Oaxaca de Juárez, 9 de septiembre. Educar a los casi 35 millones de estudiantes en el Sistema Educativo Nacional, de los cuales 24 millones corresponden a la educación básica y 9.2 a la de secundaria, se ha convertido en la carroña de empleados de la Secretaría de Educación Pública.

A través de los Libros de Texto Gratuitos, en lugar de instruir y crear un pensamiento crítico y analítico, el gobierno socialista de la 4T, inculca a millones de menores les inculcan ideas, creencias en la doctrina comunista, de forma repetida y sin permitir el análisis crítico.

A los autoritarios como Stalin, Castro, Maduro y muchos, pero muchos más, no les gustan los pensamientos libres. Prefieren súbditos medievales para imponer su voluntad y capricho. La crítica debilita el enquistamiento en el poder de quienes se dicen salvadores de los pobres, los mantienen en la pobreza para que ellos vivan en la opulencia.

Para mantenerse más tiempo en el poder, ve en los niños un semillero para crear en la mente de los menores la idea que la lucha por la patria es defender a los que están en el poder. En el caso de México, para el adoctrinamiento, los mexicanos pagamos 2.8 mil millones de pesos anuales, dinero que gasta la Comisión nacional de Libros de Texto Gratuitos, Conaliteg, que dirige Victoria Guillén. Nada más en la impresión. Lo que es correcto y loable.

Pero lo que es un acto reprobable y canalla, es la manera como sirven como instrumento de propaganda y adoctrinamiento. Sandy Arturo Loaiza, el representante del chavista venezolano, Nicolás Maduro, quien está a punto de perder la chamba. Hartos trabajadores y padres de familia de la manera como él y su jefe y camarada “revolucionario” Marx Arriaga, exigen su salida inmediata.

El titular de Educación, Mario Delgado, desde hace varios días analiza cambios en la Dirección de Innovación de Materiales Educativos. Cuando menos se prepara la salida del empleado de Maduro incrustado en la SEP para adoctrinar a los niños mexicanos con ideas que fracasaron en Venezuela y hundieron en la miseria a sus pueblos.

Marx Arriaga, obsesionado en mantenerse en la chamba y continuar en la destrucción del pensamiento crítico, como todo autócrata, quiere mantenerse en la elaboración d ellos Libros de Texto

Los libros de texto deben ser consultados con los padres de familia y en la elaboración deben participar pedagogos y no políticos como “Marx” Arriaga, que en el nombre lleva la tendencia. Se invertirá en conocimiento y todo dinero gastado en los niños del país, para que tengan un mejor futuro, es una inversión para una patria grandiosa en los hechos, no sólo en el discurso.

El caso de Sady, es sujeto a una investigación sobre los recursos que tenía asignados en los últimos años. Todo hace indicar que hacía un cochinito para no regresar a la miseria venezolana. Bueno, eso es lo que se menciona en los pasillos de la SEP.

PODEROSOS CABALLEROS

GOBERNADOES DE OPOSICIÓN: Es interesante el comportamiento de gobernadores de oposición que por estas fechas se vuelven zalameros con el presidente en turno. Ese ritual, del que no escapan los gobernadores oficialistas, se repute cada año. El motivo, es la revisión del presupuesto de egresos y el tratamiento que tendría cada entidad en eso de la repartición de los pesos y ”tostones”. Maru Campos de Chihuahua, Mauricio Kuri de Querétaro, Libia Denisse García, de Guanajuato, Samuel García, de Nuevo León y últimamente Esteban Villegas de Durango. Por ello, últimamente aseguran jugársela con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. No es un amor repentino, ni ideológico. Es el presupuesto. Al final de cuentas, la armonía de igualdad en el poder nacional, es positivo.

RUFFO: La política está hasta en los momentos más complicados para el gobierno. Con la investigación de altos mandos de la Secretaría de Marina, así como de empresarios y funcionarios públicos involucrados en un grave ataque a las finanzas públicas a través del huachicol fiscal. Ahora, la FGR involucró y giró una orden de presentación contra el exgobernador de Baja California, el primero de oposición del siglo pasado, Ernesto Ruffo. Este dice que tiene permiso para importar y distribuir combustible. De ser cierto lo que dice el panista, entonces el gobierno de Morena aprovecha el escándalo para repartir culpas con la oposición.

ESTADO POR ESTADO

CHIAPAS: No hay la menor duda que el exgobernador Rutilio Escandón, dejó un mal ambiente en la clase política de la entidad, en especial en la alianza de Morena y el PVEM. Este partido, al mando de Karen Castrejón, como satélite del oficialismo, logró dos gubernaturas y la presencia relevante en el Congreso Federal. Sin embargo, hay inconformidad en las decisiones estatales. Se perfila que el bastión de San Luis Potosí podría entregarse a Rosa Isela Rodríguez, actual secretaria de Gobernación, lo que tiraría la aspiración de que la senadora Ruth González, esposa del gobernador verde Ricardo Gallardo, llegue a suceder a éste. Por el momento, el senador Armando Melgar, le mando una señal a Rutilio, actual cónsul en Miami, por aquello que quiera hacer ruido en la entidad que actualmente gobierna Eduardo Ramírez Aguilar.

MORELOS: La defensa de la gobernadora Margarita González, en favor de José Gerardo Rafael Noroña, no resulta extraña. Sabemos que el legislador más odiado por el pueblo sabio, busca afanosamente a la gobernadora también de Morena, con el fin de que no le quiten la casa por más de 12 millones de pesos que tiene en Tepoztlán. La gobernadora dijo que aquellos que critican a Noroña, también tienen casa en Tepoztlán. Ya que tiene información confidencial, ojalá y Margarita de a conocer los nombres de esos políticos del oficialismo y la oposición, para saber si con sus ingresos se justifica una casa en esa zona de predilección de los potentados de la política. No me ayudes comadre.

RESPONSABILIDAD Y GOBERNANZA (ASG), SANTANDER: Arturo Cherbowski Lask, Director Ejecutivo de Santander Universidades y Director General de Universia México, dio a conocer, por primera vez en el país, la entrega de mil becas completas para que jóvenes y adultos puedan titularse o acreditar el bachillerato sin costo alguno, con prioridad en madres y padres solteros, pueblos originarios y población en la periferia urbana. El programa cubre el costo total de dos instrumentos de evaluación clave: EGEL Plus, dirigido a egresados de licenciatura, y ACREDITA-BACH, para acreditar el nivel medio superior.

vsb@poderydinero.mx

@vsanchezbanos

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir