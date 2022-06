Monreal advierte actos anticipados de campaña en mitin de Morena de Toluca (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 13 de junio. En conferencia de prensa este lunes, el Senador Ricardo Monreal aclaró su postura frente a las declaraciones de Mario Delgado que dijo que le había llamado para invitarlo a los actos en Toluca.

Aclaró que no fue invitado al desayuno de la “unidad”, “No me invitaron” dijo y definió que al evento de las 11 am, enfrente del Teatro Morelos, fue convocado como cualquier otro legislador y no como los llamados posibles candidatos como fue el caso de Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto. Dijo que no acudió pues tenía otro compromiso por el día del ciudadano zacatecano en CDMX.

Monreal señaló que no cree en las encuestas del partido, que ha decretado Mario Delgado como formula para elegir a su candidato o candidata a la Presidencia en 2024, pues ha sido víctima de ellas y porque “no garantizan ni transparencia ni equidad, yo no creo en ese tipo de encuestas que realiza el partido”.

En conferencia de prensa respondió al cuestionamiento sobre el organizador del desayuno de la “unidad” de Morena, al refirir que ni Mario Delgado, ni el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, le llamaron para invitarlo.

Ante el anuncio de Adán Augusto López de que hará recorridos en sus días libres, Monreal comentó que como servidor público no se puede quitar la camiseta o eximirse de sus obligaciones, pidiendo permiso o quitándose el sueldo.

Al respecto de lo que se vio como actos anticipados de campaña, por acarreos, espectaculares, playeras, entre otros, dijo que corresponde al INE y al TEPJF determinar si sus compañeros de partido incurrieron en una falta en ese tema pero, consideró que en apego a lo que establece la legislación, sí se incurrió en faltas legales.

Dejo en claro que él no interpondrá denuncia alguna en contra de sus correligionarios, aunque el evento del domingo sí afecte sus derechos políticos.

“Vi ayer camiones, espectaculares, letreros, playeras, todo un operativo que nadie puede negar que sean actos anticipados de campaña, pero en todo caso yo no califico eso, pero en caso de que haya una denuncia el INE y el Tribunal Electoral lo puede definir (…). Yo no voy a denunciar a nadie, quiero llevar la fiesta en paz, son compañeros del movimiento y me vería muy mal”, sostuvo.

Insistió que él no va a violar la ley y se esperará a los tiempos para participar en el proceso pues no está en su ánimo ir en contra de la constitución:

“Una vez que se dé a conocer, me voy a inscribir, quisiera decirle a la base militante que no voy a declinar, que me asiste la razón histórica y la base moral, que me asiste la razón y que nadie debe ofenderse, incluyendo los seguidores de otros candidatos, que deben ser tolerantes, que no deben seguir en esta campaña de linchamiento de quienes no opinamos igual”, concluyó.

