Monopolizar la ayuda: Francisco Garfias (09:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de octubre. De ningún modo sería explicable que el presidente López Obrador hubiese llevado a la práctica sus instrucciones para que las Fuerzas Armadas monopolicen la entrega de ayuda a los damnificados del huracán Otis en Guerrero.

No hay luz, no hay agua, no hay comida, no hay gasolina, no hay medicinas. Esa situación de urgencia obliga a que se busquen las formas de hacer llegar la ayuda lo más rápido posible a los damnificados.

En una situación de desastre natural, como la que se vive en Acapulco y otros municipios de Guerrero, sería criminal monopolizar la entrega de la ayuda por un criterio de rentabilidad política.

Ya llegaron a Guerrero alrededor de mil promotores de la Secretaría de Bienestar, para iniciar hoy mismo los censos, casa por casa, para apoyar a todas las familias afectadas. Los imagino con sus playeras guindas que evocan a YSQ.

La sociedad entera se ha volcado para donar ayuda. Los mexicanos han respondido generosamente a sus paisanos de Guerrero. Pero la incompetencia de las autoridades para lidiar con el huracán ha provocado angustia, enojo y desesperación.

* Fue el propio Presidente el que anunció que toda la ayuda la entregarían las Fuerzas Armadas. Dijo en la mañanera: “Todo se va a entregar de manera directa, sin intermediarios. No es a través de organizaciones, a través de gestores, sino de manera directa se va a ir casa por casa, esto para toda la población: “Se les va a ayudar en la construcción, en la reparación de las viviendas, en los enseres domésticos que perdieron, lo que tiene que ver con aparatos electrodomésticos, con estufas, refrigeradores, colchones, lo que necesitan”.

El Santaclós tabasqueño con su costal de regalos.

El expresidente Felipe Calderón reaccionó de inmediato. Subió a X un comentario basado en el anuncio de la mañanera.

Dijo al respecto: “No se vale capitalizar políticamente la ayuda, canalizándola sólo a través de los promotores del gobierno (Morena, son los mismos)”.

Aparentemente, AMLO dio marcha atrás. Por una publicación en la red X de Joaquín López Dóriga, a las 19 horas, nos enteramos que el Ejército no ha incautado la ayuda de la sociedad para los damnificados. “La Fundación Coppel ya llegó al puerto con sus apoyos, lo mismo que la directiva del Club de Yates”, aseguró El Teacher.

* El Presidente llegó a Acapulco ya de noche. Estuvo sólo unas horas. Traía prisa por regresar a la CDMX. La mañanera lo esperaba con todo y su coro de aplaudidores.

–¿Va a ir a Acapulco? –le preguntaron.

–No, voy a una gira al Estado de México, que ya tenía programada, pero estoy pendiente. Todos tienen ya sus tareas —respondió.

Eso fue lo que hizo ayer. Presidió la gira denominada Programas del Bienestar y puso en operación una planta potabilizadora en el Estado de México.

¿Qué puede ser más importante para un jefe de Estado que estar con su pueblo afectado por un desastre natural? ¿Inaugurar una planta potabilizadora? Es pregunta.

* Otro tema es el saldo en vidas humanas que dejó Otis a su paso por Guerrero. Hasta anoche no se había modificado la cifra oficial de 27 muertos y cuatro desaparecidos.

No parece corresponder a la devastación que hemos visto en las imágenes que nos llegan del destruido Acapulco.

AMLO lo explicó así: “Tuvimos suerte, la naturaleza, el creador, nos protegió, aun con la furia del huracán. Al parecer, todavía tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas, los que ya se confirmó que fallecieron. Pero todo indica que, aun siendo lamentable la pérdida de cualquier persona, no fueron tantos ante un fenómeno tan fuerte, tan impactante…”.

En X, sin embargo, hay un testimonio de una mujer acapulqueña que llora y entre sollozos contradice a AMLO: “No es cierto lo que dice el Presidente. Dice que son 40 muertos. No es verdad. Hay más, mucho más que no pudieron salir de sus casas. No quedo nada…”.

* Se prolonga el suspenso sobre las candidaturas de Morena en las nueve entidades que van a elecciones de gobernador en el 2024: CDMX, Chiapas, Guanajuato, Morelos, Jalisco, Veracruz, Puebla, Tabasco y Yucatán.

Nos dicen que la paridad de género ordenada por el INE –los partidos deben postular cinco mujeres y un hombre– alteró los planes que el guinda tenía. No sólo eso.

Los 54 aspirantes que se registraron en las nueve entidades esperaban con ansiedad el anunció de la Comisión Nacional de Encuestas para el lunes próximo.

El guinda anunció, sin embargo, que dará a conocer los nombres de los futuros candidatos a gobernador hasta el 10 de noviembre.

Ya que estamos. Nos llegó un cuadro que circula ente morenistas sobre quiénes son las mujeres más competitivas de ese partido para cubrir la cuota de mujeres.

Viene en este orden: Rocío Nahle, Veracruz; Clara Brugada, CDMX; Claudia Rivera, Puebla; Verónica Camino, Yucatán, y Antares Vázquez, Guanajuato.

FIN

EL ARSENAL

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir