Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, da positivo a Covid (11:50 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de enero. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta informó que se contagió de Covid-19, pero reportó síntomas leves, por lo cual estará en confinamiento unos días desde su casa.

En su rueda de prensa matutina de este lunes confesó que se realizó una prueba PCR y resultó positivo, por lo que seguirá con sus compromisos como mandatario desde su hogar e invitó a los poblanos a “no bajar la guardia” y seguir tomando las medidas de higiene para combatir el Coronavirus.

No tengo ningún síntoma por lo cual esté alterada mi condición de salud; me siento muy bien, estoy oxigenando bien, respirando bien, y estoy tomando los medicamentos propios para las secuelas muy muy leves de este padecimiento. Hay que cuidarnos, cuidarnos más, no bajar la guardia. Hay muchas personas que tenemos que seguir trabajando, y yo lo voy a seguir haciendo, inclusive en este momento, aquí confinando en mi hogar, y todo por Zoom”, refirió.