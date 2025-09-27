Miahuatlán, sede de la segunda edición del torneo de ajedrez “Copa de Campeones” (13:00 h)

Ricardo García

Oaxaca de Juárez, 27 de septiembre. Con una atractiva bolsa de premiación a repartir en cuatro categorías de competencia, el domingo 5 de octubre a partir de las 9:00 de la mañana, inicia la segunda edición del torneo de ajedrez “Copa de Campeones”, el cual se realizará en Miahuatlán de Porfirio Díaz.

Con sede del evento aún por definir, la justa convoca a las categorías reyes (libre), alfiles (sub 20), torres (sub 15) y peones (sub 10). Las inscripciones se encuentran abiertas y cierran el sábado 4 de octubre (14:00 horas), los registros podrán llevarse a cabo también mediante transferencia bancaria, el evento es organizado por el Club de ajedrez campeones de la ciudad de Miahuatlán.

El costo de la inscripción en la categoría reyes, es de $250 pesos, en alfiles el costo es de $150 pesos, para la categoría torres, el precio es de $120 pesos, en tanto en peones, el pago es de $100 pesos. El sistema de juego será suizo a 5 rondas, con ritmo de juego de 25 minutos de reflexión para cada jugador, con incremento de 5 segundos por jugada desde el primer movimiento.

Cabe señalar que el sistema de competencia y el número de rondas queda sujeto a cambios, dependiendo de la cantidad de jugadores inscritos. El orden de desempate es el siguiente: encuentro directo, Buchholz, media de Buchholz, Sonneborn-Berger, mayor número de victorias (con piezas negras) y menor edad.

Los preparativos inician a las 9:00 de la mañana, la ronda 1 está programada a las 10:00 de la mañana, a las 11:10 comienza la ronda 2, mientras que la ronda 3 será a las 12:20, la ronda 4 comienza a las 13:30 horas, mientras que la ronda 5 será a las 14:40 horas, finalmente la premiación se contempla a las 16:00 horas. La premiación en la categoría libre al primer lugar otorga $4,000 pesos, en la sub 20 al primer sitio es de $2,000 pesos, al ganador de la sub 15 se le entregan $1,500, mientras que al primer sitio de la sub 10, el premio es de $1,000 pesos.

