Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos cuál es la suerte que tendrás en cuestión de salud, dinero y amor (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de julio.

Aries

La misión de este signo de Aries, es ser el iniciador por excelencia, es decir, su obligación ante todos los demás signos es ser un líder natural y llevar a cabo todo lo que se plantea en su vida. Es un signo con tendencia a lo positivo y tener el éxito en sus manos, su función vital y punto débil es la vista y el oído, por ello debe cuidarse siempre estos sentidos para que no sufra de enfermedades y estar lo más sano posible. Te viene un dinero extra por la venta de un bien material; recuerda que tu signo está en la etapa de remover energías y tener más fluidez económica. Te busca un amor del pasado para volver, sólo trata de saber a qué viene a tu vida; para los Aries que están en pareja llegará un compromiso firme o hablarán de tener familia. Tu golpe de suerte será con los números 09 y 13; tu color el rojo fuerte y tu día de abundancia el martes.

Tauro

La misión del Géminis es crear, pensar y estimular, siempre está para dar el paso correcto con esa forma de ser tan creativo y de motivar a los demás para que tengan un mejor desempeño; son grandes empresarios y líderes sociales que siempre tienen la respuesta correcta ante los problemas que se le ponen enfrente. Su punto débil son los bronquios y el olfato, por ello no debe consumir tanto cigarro o alcohol porque eso hace que la vida del Géminis se destruya poco a poco. Son de espíritu libre, por eso casi siempre se separan de su pareja y familia.

Tu mejor día el miércoles; tus números mágicos son 12 y 77; su color favorito el amarillo. Su tendencia en esta semana es lograr lo que tanto desea ,como un mejor trabajo y la llegada de ese dinero que estaba esperando desde hace tiempo. Cuidado con los chismes en tu ambiente laboral.

Cáncer

La misión de este signo es la prudencia, siempre está construyendo una vida positiva para los que lo rodean, ayuda a la humanidad a entender que no hay que ser egoístas, lo cual trae la felicidad que tanto se desea. Como eres un signo de comunicación es muy importante no platicar lo que te platican. Tienen la pericia de resolver con rapidez y eficacia todos los problemas, por eso es uno de los mejores compañeros sentimentales. Semana de mucho trabajo atrasado y ponerte al corriente. Seguirás de fiesta y recibirás varios regalos importantes para ti. Ten cuidado con lo que comes trata de seguir con la dieta. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el 05 y el 44; tus colores el azul y el blanco. Trata de no ser tan dramático y saber que las sorpresas son una emoción en nuestro ser.