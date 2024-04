Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 19 al 21 de abril (10:15 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de abril. Mhoni Vidente te dice en los horóscopos del fin de semana del 19 al 21 de abril de 2024 qué puedes esperar del amor y el trabajo. Revisa qué es lo que predice para ti este fin de semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 – Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El mensaje de tu ángel es: “Yo soy, yo puedo”, lo que implica que en estos días habrá una renovación total para tu signo, recuerda que eres un líder nato y que todos los demás signos necesitan de tu guía. Tu labor humanitaria es de gran importancia, pero ten cuidado con las envidias en el trabajo, ya que tu brillo está atrayendo la atención de tus superiores y un posible ascenso con mejor sueldo; así que en estos días mantén un perfil bajo y no compartas tus planes futuros. Un amor de Capricornio o Leo llegará a tu vida para llenarte de plenitud; tu golpe de suerte será el viernes con los números 01 y 23, y el rojo es tu color de la fortuna. Compra un boleto de avión, ¡es hora de que salgas a recorrer otros lugares! Recuerda que la salud es lo más importante, así que cuídate. No inventes problemas donde no los hay, dedica el fin de semana a la meditación y la paz interior.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“Persistencia y fuerza” es la frase que te dice tu ángel de la guarda para este fin de semana. En este momento de reinvención y crecimiento personal, Tauro, recuerda que la fuerza interior y la capacidad de decisión son claves para alcanzar tus metas, no retrocedas ante los obstáculos y sigue adelante con paso firme hacia el éxito. Duerme lo suficiente y evita desvelarte con el celular, ya que esto afecta tu rendimiento diario y debes estar atento a lo que ocurra. Te llegará una propuesta de negocio muy favorable durante el fin de semana, ¡no la desaproveches! El dinero fluye hacia ti. No prestes atención a los chismes y rumores, ya que son solo una señal de que estás brillando y la gente te voltea a ver. Tu golpe de suerte llegará el domingo con los números 05 y 17, y ese día también será ideal para comenzar a celebrar tu cumpleaños; además, el azul es tu color de la fortuna.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El mensaje de tu ángel es que tendrás “Abundancia”, lo que implica que la suerte está de tu lado, Géminis, ¡aprovecha esta racha de prosperidad! Es momento de hacer los cambios necesarios para brillar aún más, pero recuerda que, si bien buscas el reconocimiento y una vida plena, no debes confiarte en aquellos que solo quieren robarte tu suerte. Enfócate en tu desempeño laboral, haz tu trabajo con excelencia y deja que tu talento hable por sí solo. Estos días te sentirás muy estresado por situaciones que no puedes controlar. En el amor, la situación no es ideal, tu pareja podría estar siendo infiel, así que es momento de que tengan una conversación clara. Tu golpe de suerte llegará el sábado con los números 09 y 18; el verde es tu color de la fortuna, y recibirás una invitación para viajar, ¡acéptala!, ya que salir de la rutina te ayudará a renovar energías y sentirte mejor.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“Transformación y disposición” tendrás a lo largo del fin de semana, te dice tu ángel, y su mensaje es claro: acepta tus errores y retoma el camino hacia el éxito. La mejor transformación se dará en tu interior, deja atrás los miedos y no sabotees tu propia felicidad, ten en cuenta que las depresiones que experimentas son en gran parte producto de tu propia mente. Es hora de transformar tu entorno y buscar la compañía de personas más compatibles y positivas que te impulsen. En el amor, la sinceridad es fundamental, si la relación con tu pareja ya no funciona, es mejor que se den un tiempo y sigan adelante. Se avecina un viaje por vacaciones, ¡disfrútalo al máximo! Mantén la concentración en todo lo que hagas. Recibirás un dinero extra por utilidades o ahorros. Tu golpe de suerte llegará el domingo con los números 13 y 40, y el amarillo es tu color de la fortuna.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 – Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu ángel te recuerda que la “Paciencia y la tolerancia” son claves para tu signo, ya que sueles ser impulsivo y buscar soluciones inmediatas a tus problemas, pero es momento de calmarte y confiar en que lo que deseas llegará, trayéndote paz y la abundancia que tanto anhelas. Estás en una etapa de aprendizaje y madurez mental, donde debes valorar a las personas que te rodean y evitar a la gente que está contigo solo por interés. Recibirás una invitación a salir con un nuevo amor, ¡abre tu corazón a esta posibilidad! Si atraviesas por una situación de divorcio, busca llegar a un acuerdo claro para evitar sentirte traicionado en el futuro. Tu golpe de suerte llegará el domingo con los números 23 y 49, y el rojo es tu color de la fortuna. Pasa tiempo con tu familia y seres queridos. Regálate un cambio de look. Cambia tu celular por uno más reciente, mereces darte un gusto.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para Virgo, la palabra clave de esta semana es “Yo pienso”, reflejando la importancia del análisis antes de tomar decisiones importantes que tendrán peso en el futuro. Antes de realizar cambios radicales en tu vida, como aceptar un nuevo trabajo o una ruptura amorosa, tómate el tiempo para analizarlo detenidamente y busca el consejo sabio de alguien en quien confíes plenamente. Ten cuidado con las traiciones de supuestos amigos, no compartas tus asuntos personales con cualquiera. Tu golpe de suerte llegará el viernes con los números 09 y 20, y el blanco es tu color de la fortuna. Dedica tiempo a arreglar tu casa para sentirte más cómodo. Reflexiona sobre una expareja y considera la posibilidad de hablar con esa persona para quedar en paz. Disfruta de la naturaleza yendo a relajarte al campo el domingo, no olvides que también necesitas tiempo para ti.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 – Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El mensaje de tu Ángel es “Tomar oportunidades”, así que este fin de semana el cosmos te envía un mensaje claro porque es momento de tomar acción, tu encanto y don para tratar a la gente te abrirán puertas que no imaginabas. No dudes en aceptar esa oferta de trabajo que tanto anhelas o expresar tus sentimientos a esa persona especial. La inmadurez emocional puede jugarte una mala pasada, recuerda que el amor verdadero requiere compromiso y entrega, o ten cuidado con los celos y ser posesivo, pues podrías sabotear tus relaciones. El estrés y ansiedad pueden afectar negativamente tu salud, dedica tiempo a la meditación, el yoga u otras prácticas que te ayuden a relajarte. Tendrás un golpe de suerte con los números 11 y 23, y tu color para atraer la fortuna es el azul. Recuerda que en esta vida vienes a ser feliz y estar en paz con los que te rodean.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El amor verdadero se construye en conjunto, aprende a compartir, escuchar y ceder. Busca el equilibrio en tu relación para alcanzar la felicidad plena. “Fuerza para enfrentar tus problemas” es el mensaje de tu ángel, así que navega por las aguas turbulentas de tu vida personal con valentía y determinación, no te dejes vencer por los desafíos que se te presenten, pues tienes la fuerza interior para superarlos. Recuerda que eres como el Ave Fénix, capaz de renacer de las cenizas y brillar con más intensidad que nunca hasta alcanzar tus objetivos. La suerte te sonríe el domingo con los números 33 y 40, y prepárate para recibir un golpe de suerte inesperado. La abundancia te llagará con el color verde. Reúne a tu familia para una deliciosa carne asada o una convivencia memorable; disfruta de la compañía de tus seres queridos y encuentra refugio en el calor del hogar.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

“Sabiduría” es la palabra clave que te dice tu ángel para estos días, este fin de semana te encuentras en un momento crucial, deja las emociones impulsivas y piensa con claridad. Tu intuición te llevará por un camino de prosperidad y abundancia, si la escuchas atentamente. Comprenderás tu propósito en este plano terrenal y usa tus dones para ayudar a los demás. La suerte te sonríe el viernes con los números 33 y 70, y tu color de la fortuna es el naranja. Inicia un régimen de dieta y ejercicio, recuerda ser constante para alcanzar tus metas de salud. Deja los amores prohibidos y las relaciones que te causan dolor, mejor busca una pareja que te valore y te respete. Eres un gran amigo y consejero, tus seres queridos te aprecian por tu lealtad y apoyo. Apúntate a un curso de inglés para ampliar tus horizontes y mejorar tus oportunidades laborales.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La suerte te sonríe el viernes con los números 30 y 27, pero ten cuidado con tus gastos, ahorra para el futuro en lugar de malgastar dinero en artículos innecesarios. Tu color de la suerte es el naranja. Tu frase de fortaleza para este fin de semana es “Siempre reinventarse”, lo que significa que la madurez mental llegará a ti, impulsándote a alcanzar nuevas metas en todos los aspectos de tu vida, especialmente en el ámbito sentimental. Prepárate para recibir ofertas de trabajo atractivas que te permitirán avanzar en tu carrera profesional; un cambio positivo está por llegara tu vida. El amor también estará presente, se abrirán nuevas oportunidades para fortalecer tu relación actual o encontrar el amor si te encuentras soltero. Recuerda que la soberbia puede ser un obstáculo, escucha los consejos de quienes te rodean y no impongas siempre tus ideas.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 – Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

“Valorar” es el mensaje de tu ángel de la guarda, aprecia las bendiciones que te rodean y no las des por sentado. Aléjate de personas, amigos o amores que solo buscan aprovecharse de ti. Es un momento de crecimiento y madurez personal, aprende a no complacer a todos y enfócate en tu propia felicidad; recuerda que la opinión de los demás no debe definirte. Si estás soltero, el amor llegará a tu vida de la mano de un signo de fuego, esta relación será muy compatible y les permitirá crecer juntos en lo personal, profesional y económico. Un familiar cercano podría enfermarse, no olvides brindarle todo tu apoyo y atención. Ten cuidado con posibles infecciones en la piel, protégete del Sol cuando estés al aire libre, ya que tu signo disfruta mucho del contacto con la naturaleza. La suerte te sonríe el domingo con los números 10 y 23, y tu color para atraer la fortuna es el azul.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu color de la suerte es el amarillo. Combina trabajo y placer, organízate para disfrutar de un paseo al aire libre y renueva tu energía en contacto con la naturaleza. “Llamado a la prosperidad” es el mensaje de tu ángel de la guarda, así que es hora de dejar las inseguridades y abrazar las oportunidades que te rodean. El crecimiento económico está a tu alcance, solo debes creer en ti mismo y tomar acción. Te llega una invitación para un negocio, acepta este reto, ya que tu habilidad para las relaciones te ayudará a tener éxito. Un regalo inesperado llegará a tu vida de la mano de un nuevo amor, abre tu corazón a esta posibilidad y disfruta de la emoción de un nuevo romance.Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 13 y 47. No gastes en cosas innecesarias y enfócate en invertir en tu negocio y bienestar que te falta, piensa a futuro.

