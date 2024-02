Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 09 al 11 de febrero (13:30 h)

Oaxaca de Juárez, 9 de febrero. Mhoni Vidente te indica en los horóscopos del fin de semana del 09 al 11 de febrero de 2024 los colores que te traerán abundancia; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

Ve la predicción de la vidente para tu signo, y también los datos clave sobre tu día de la suerte para este fin de semana, los colores que te traerán abundancia o los signos con los que tienes mayor compatibilidad para una relación amorosa .

Conoce las recomendaciones de Mhoni Vidente para que disfrutes al máximo a las personas cercanas a tu vida, también te dice como cuidar tu salud y puntos personales.

La astróloga te comparte los consejos para el fin de semana del 09 al 11 de febrero de 2024

ante situaciones complicadas y te da sus recomendaciones personalizadas.

Revisa qué es lo que Mhoni Vidente predice para ti este fin de semana y también el horóscopo de las personas que te rodean.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 – Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana para ponerte al día con el trabajo y estudios atrasados, analiza un cambio de patrón de comportamiento y no dejes pendientes, recuerda que las dificultades fortalecen tu carácter. Cuida tu salud y consulta a tu médico, pues estarás enfrentando diferentes problemas, pero aún estás a tiempo para cuidarte. En el amor, la relación con tu pareja sigue viento en popa. Los solteros tendrán amoríos fugaces. Se alejan amistades por chismes y malentendidos. Retoma un curso de idiomas. Ten cuidado con tu dinero y no prestes a nadie. Tu amuleto de la suerte es el oro o el color dorado, por lo que debes usar anillo, cadena o aretes, pero límpialos con agua bendita y perfume para alejar la negatividad. Tus números de la suerte son 09 y 23, aprovéchalos y juega a la lotería para ganar dinero, te sigue la fortuna en tu vida personal, y ya no hagas corajes en el trabajo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana con mucha prisa para terminar pendientes, administra mejor tu tiempo y sé más ordenado para evitar dificultades. Tu signo nunca se rinde y siempre busca el progreso económico. Controla tus nervios y deja las preocupaciones a un lado. Una gran oportunidad de trabajo está por llegar. Cuida tu alimentación y sigue con los ejercicios para verte bien. Tu signo es apasionado y busca el sexo para sentirse bien, y en estos días encontrarás un amor fugaz y apasionado. Usa una cadena y dije de plata como amuleto de protección contra las malas energías; límpialos cada 21 días con agua bendita y perfume. Tus números de la suerte son 01, 08 y tu color es el rojo. No te estanques, aprovecha las oportunidades para tener cambios positivos en tu vida, recuerda que las cosas tienen que sufrir modificaciones para evolucionar en la vida.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana con oportunidades de crecimiento personal y felicidad, disfruta estos días con tus seres queridos, casi no los ves y es el momento correcto. Ten cautela en todo sentido para mejorar tu bienestar, pero toma riesgos cuando sea necesario. Recibirás dinero extra por la venta de un carro o casa, pero no lo gastes de inmediato, adminístralo bien. Viajarás para visitar a familiares, no lo desaproveches, son unas vacaciones que esperabas desde hace meses. Aprende a manejar mejor tu carácter inconstante y voluble. Los solteros encontrarán un amor fuerte y profundo con un signo de fuego. Ten cuidado con robos y pérdidas, sé más precavido con todas tus pertenencias. Usa una moneda de cobre como amuleto de protección contra las malas energías. Tus números de la suerte son 13 y 29, y tu color es el azul, viste con él para atraer la abundancia.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Amigo Cáncer, tendrás un fin de semana con buena energía. Decide vivir el presente y no permitas que el pasado te detenga, así que deja atrás las malas amistades y amores tóxicos. Aprende a resolver problemas con la mente fría para superar dificultades económicas. Recibirás una propuesta de negocio para los fines de semana. No tomes pastillas para adelgazar, sigue con la dieta y ejercicio para una salud segura. Tu madre te buscará para pedirte un consejo sobre su divorcio. Un amor del pasado te buscará para volver, no caigas si ya superaste el amorío que sostuvieron hace unos años. Usa un limón verde con tu perfume en una bolsita roja en tu cartera como amuleto de protección, recuerda que eres blanco fácil de las envidias y las malas energías. Tus números de la suerte son 19 y 27, juega a la lotería, y tu color de la fortuna es el amarillo.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 – Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de mucha diversión y cumplimiento de eventos familiares, mantén una actitud positiva para que todo te salga de lo mejor. Recuerda que la responsabilidad y seriedad es fundamental para tu crecimiento personal. Tendrás una revelación divina en un sueño que te mostrará la ayuda de los ángeles. Si buscas un crédito bancario para una casa, lo obtendrás y te dará mayor estabilidad en tu vida personal. No te dejes atrapar por pensamientos negativos, combate la depresión con ejercicio. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 11 y 23; tu color de la fortuna es el naranja, y tu amuleto de la suerte es una cruz de plata; guárdala en una bolsita roja y llévala en tu cartera para protegerte de las malas energías. Cambiarás de celular a uno más reciente. En el amor, tendrás la oportunidad de volver a enamorarte de alguien del signo de Aire.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de buenas noticias a tu alrededor, sentirás que los astros están a tu favor para lograr todo lo que deseas. Te encuentras en tus mejores días para hacer ejercicio y llevar una buena dieta. El viernes tendrás juntas laborales para cambios de puestos o realizar trámites de visa y permisos de migración para un viaje de unos días. Recibirás dinero extra por medio de la lotería con los números 02 y 38, y tu color de la suerte es el verde. Te regalarán una mascota. Si estás casado, podrías tener un embarazo en puerta. Los Virgo solteros encontrarán un amor nuevo y fuerte. Deja de lado el rencor y los malos momentos del pasado. Cuida a tu padre si se enferma. Tu amuleto de la suerte es la combinación de oro y plata, usa una pieza de estos dos metales, guárdala en una bolsita roja dentro de tu cartera y perfúmala para tenerla como amuleto.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 – Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepárate para tener un fin de semana radiante, sentirás una paz interior que te envolverá y te hará sentir que todo se está acomodando en tu vida, disfruta de estos días de armonía y bienestar. Tu signo es conocido por su responsabilidad y dedicación en el trabajo; sin embargo, a veces tus superiores pueden abusar de tu compromiso, por lo que debes reflexionar sobre tu carga laboral y no dudes en hablar con tu jefe si te sientes saturado; además, es hora de pedir un aumento de sueldo. El amor te sorprenderá con una invitación a un viaje inesperado, prepárate para disfrutar de una escapada romántica con tu pareja y vivir momentos inolvidables. Tu amuleto de la suerte es la moneda de plata y ponerte perfume para que te proteja de las malas energías. Tus números de la suerte son 09 y17, tu color de la abundancia es el naranja. Vigila tu salud.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana te sentirás motivado a poner tus finanzas en orden, saldrás de deudas y eso te permitirá sentirte seguro y estable. Te encuentras en un momento de reflexión sobre tu vida sentimental, no estás seguro hacia dónde dirigirte y te sientes confundido, pero recuerda que la clave es buscar a alguien que te haga sonreír y te llene de alegría, así que toma una decisión amorosa basada en tu corazón. Disfruta de un fin de semana de unión y alegría con tu familia. Un viaje inesperado o una fiesta te esperan para crear recuerdos inolvidables. Un amigo cercano te pedirá consejo sobre un posible divorcio, sé comprensivo y bríndale tu apoyo incondicional. La abundancia llegará a tu vida con el color blanco, y tus números de la suerte son 04 y 50. Para protegerte de las malas energías, lleva contigo una moneda de plata y una moneda de cobre.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Para este fin de semana tu color de la fortuna es el azul y tus números de la fortuna el 12 y 37. Tu energía positiva será contagiosa, sentirás la fuerza y determinación para superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino, recuerda que tu optimismo es tu mejor arma. Dedica tiempo a descansar y relajarte, tu mente y cuerpo te lo agradecerán y evitarás enfermedades. Duerme más, medita y disfruta de actividades que te ayuden a relajarte. Te buscarán para participar en un negocio de venta de ropa que tiene potencial para ser muy exitoso. Te sentirás motivado a organizar tus finanzas, pon al día tus pagos y evita dejar las deudas para después. Un antiguo amor volverá a tu vida, si decides darle otra oportunidad, hazlo con cautela y analiza si realmente vale la pena, no te dejes llevar por la nostalgia y miedo a quedarte solo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Si estás en una relación sentimental y te involucras con otra persona, es hora de ser honesto y tomar decisiones responsables, decir la verdad siempre es el mejor camino. Si sientes que tu vida no avanza hacia el éxito que deseas, es hora de que cambies tu estrategia, busca un nuevo trabajo que te ofrezca mejores oportunidades económicas y te permita alcanzar tus metas. A veces puedes ser impulsivo con tus amigos y familia, pero antes de hablar piensa en las consecuencias de tus palabras y evita herir a tus seres queridos. Tus números de la suerte para este fin de semana son 21 y 30, y tu color de la abundancia es el rojo. Emprende un negocio los fines de semana y explota tu potencial como empresario. No tengas miedo al qué dirán y mantén tu originalidad. Rodéate de personas que te apoyen y no te presionen para que seas alguien que no eres.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 – Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor seguirás conociendo personas interesantes, pero no te apresures a comprometerte, disfruta de aventuras pasajeras sin presiones. Tus números de la fortuna son 15 y 40, y los colores de la abundancia el azul y el verde. Este fin de semana estará lleno de alegría y regalos por tu cumpleaños, tus seres queridos te demostrarán su cariño y conseguirás momentos inolvidables. Recuerda la importancia de ahorrar para tu futuro, establece metas financieras y comienza a construir un patrimonio sólido, como una casa o un terreno. Un amigo te propondrá ser socio de un negocio, esta puede ser una oportunidad para mejorar tu situación económica y desarrollar tus habilidades empresariales. Tu talento para los idiomas y las relaciones públicas te abrirá nuevas puertas, busca un curso que te permita potenciar estas habilidades y alcanzar el éxito.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un antiguo amor reaparecerá y te invitará a salir, agradece el reencuentro, pero cierra ese capítulo con madurez y conoce a personas más afines a tu personalidad. Prepárate para recibir una lluvia de noticias positivas, tu carisma y energía atraerán a muchas personas que te quieren y te brindarán su apoyo, pero también aprende a discernir entre las amistades sinceras y las pasajeras. Un dinero extra llegará a tus manos por un bono de productividad o un pago inesperado. Tu gran fortaleza te permitirá superar cualquier obstáculo que se presente en tu camino, confía en tu capacidad para resolver problemas y afrontar los desafíos con valentía. Compra boletos de avión para disfrutar de unas vacaciones inolvidables en tu cumpleaños que te den momentos al máximo con tu pareja. El amarillo es tu color de la abundancia y tus números de la fortuna son 17 y 88.