Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 16 al 19 de septiembre (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. Conoce en los horóscopos de Mhoni Vidente cuál es la carta del tarot que te protegerá ante las envidias de las personas que se muestran como amigos, pero que en realidad quieren que te vaya mal porque no les gusta verte feliz y lleno de amor.

Descubre también cuáles son tus colores de la prosperidad y abundancia para que los uses en tu ropa y atraigas la buena energía que necesitarás.

Mhoni Vidente te revela qué te depara en el terreno del amor, si conocerás a alguien especial que transformará tu vida para traer paz y tranquilidad a tu corazón; en caso de que tengas pareja, debes valorar si aún deseas continuar con esa personas o debes buscar a otra pareja.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 – Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Llegará una propuesta de un proyecto nuevo. Si tienes dudas de tu pareja en cuestión de infidelidad, es el momento de aclararlo. Y si ya no sientes que tu relación amorosa pueda seguir en paz, es mejor darse un tiempo. Recuerda que es mejor ser discreto y evitar problemas. Pagas tus colegiaturas y tarjeta de crédito. Un amor del signo de Capricornio o Libra volverá para quedarse. Te harás una cirugía médica. Días para empezar esa rutina de ejercicio y buena alimentación, ya que tu punto débil es el colesterol y la grasa. La carta del tarot del “As de Oros” dice que no tomes decisiones precipitadas, date tiempo para saber qué rumbo elegir; evitar pleitos sin razón. Pronto vendrá una buena oferta de trabajo. Ahorra para tu futuro. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 20, 26 y 29, tus colores son verde y rojo. Tus signos compatibles: Capricornio, Leo y Libra.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este lunes trata de encender una vela roja y pedir lo que tanto deseas, y verás cómo será cumplido muy pronto. Arreglas asuntos de migración y problemas legales. No prestes dinero, ya que así te roban la buena suerte. En la carta del tarot te salió “La Muerte”, que te dice que estás en el momento preciso de los cambios radicales en tu vida. Deja las ataduras del pasado con amores que no fueron para ti, vive tu presente. Compra un coche o casa. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 21, 23 y 24, y tus colores son el azul y el verde. Tus signos compatibles: Escorpión, Cáncer y Virgo. Tu salud es lo más importante, come mejor y haz ejercicio. Es momento de ver quién realmente sería tu mejor pareja para llevar una relación saludable. En estos días te llega la invitación para un viaje por cuestiones de trabajo; no lo dudes, abrirás nuevas rutas de progreso.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 – Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Nunca dejes de estudiar y aprender. Enestos días sal en las mañanas a caminar para recibir energía positiva. Te buscan para un nuevo trabajo, con un mejor puesto, recuerda que tu signo tendrá días de sorpresas agradables, incluyendo la posibilidad de ganar un premio en la lotería. Sales de viaje por cuestiones de vacaciones familiares, celebras el cumpleaños de un familiar, te cambias el look y renuevas tu guardarropa. Recuerda que tu signo domina la moda y es muy sociable. En la carta del tarot te salió “La Estrella”, es el momento de salir de tu zona de confort y atreverte a hacer cambios para alcanzar la felicidad y el éxito. Tu futuro se ve prometedor en cuestiones de nuevos proyectos y la llegada de dinero. Un amor del pasado te busca. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 04, 08 y 17, y tus colores son amarillo y naranja. Tus signos compatibles: Leo, Libra y Acuario.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 – Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En tu trabajo, habrá cambios y reajuste de personal. Decides volver a estudiar. Ten cuidado con problemas del estómago. Recibes la invitación a una boda familiar. Te compras ropa para verte más atractivo y recibes una invitación a un negocio familiar. Planeas un viaje para finales de año con la familia. En la carta del tarot te salió es “El As de Bastos”, es el momento de tomar las riendas de tu vida y avanzar. Te llega dinero extra por lotería con los números 01, 11 y 38. Esta carta también te dice que en estos días te ofrecen un ascenso en tu ambiente laboral. Acepta la oferta, ya que te irá de lo mejor. Tus colores son el naranja y el blanco. Tus signos compatibles: Escorpión, Sagitario y Piscis. Tu mejor día es el jueves, y la fuerza del Arcángel estará presente, así que pide un deseo porque será cumplido.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 – Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Deja que el amor llegue solo. Te viene un golpe de suerte en el trabajo. Cuídate de la columna. Te buscan familiares para invitarte a salir de viaje en Navidad. Mandas a arreglar tu coche para venderlo. En la carta del tarot te salió “El Mago”, es el momento de construir un patrimonio. Lo que deseas y piensas se te va a dar, peinsa positivo. La buena suerte te va a rodear. Arreglas asuntos legales a tu favor, terminas de estudiar una maestría o tesis. Ten cuidado con las mentiras de las personas que te rodean; es mejor saber con quién te relacionas amorosamente para no llevarte una decepción después. Tus números mágicos son 07, 14 y 16, y tus colores son el rojo y el plateado. Tus signos compatibles: Tauro, Aries y Sagitario. Estos días son para quitarte obstáculos y frenos de tu misma mente para alcanzar el éxito, así que no dudes en tomar acciones para llegar al triunfo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 – Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estos días son para hacer inversiones para tu futuro. Tu buena actitud te ayudará a tener el éxito; se más discreto con tus planes. En la carta del tarot te salió “El Loco”, es el momento de ser feliz y tener lo que necesitas para vivir mejor y junto con tu cumpleaños, ayuda a que tus energías se renueven. Tu mejor regalo es irte de vacaciones. Tu mejor día es el martes. Tus números mágicos son 02, 13 y 15, y tus colores son el rojo y el naranja. Tus signos compatibles: Cáncer, Tauro y Capricornio.Te llega dinero extra por una deuda del pasado. Tus padres te buscan para invitarte a salir de viaje por tu cumpleaños. Decides tomar un curso de ventas y comercio. Te llega un regalo inesperado por parte de un amor nuevo. Para los que tienen pareja, serán días de conflicto y celos, así que trata de calmarte y evita discusiones grandes.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 – Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor, seguirás con tu pareja muy estable. Ten cuidado con las deudas. Preparas un viaje relámpago para hacer trámites personales. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Torre”, es el momento de seguir creciendo en tus proyectos personales. No dudes que la buena suerte te estará rodeando en todos los sentidos. Evita tener problemas con tus seres queridos. Tu mejor día es el miércoles. Tus números mágicos son 05, 19 y 27, y tus colores son naranja y azul. Tus signos compatibles: Virgo, Géminis y Acuario. Debes ser cauteloso con quién te relacionas en cuestiones de negocios. Trata de seleccionar bien con quién vas a hacer tus planes a futuro y mueve las energías positivas a tu favor. Ya te toca estar arriba, y lo que viviste en el pasado te ayuda a crecer más como persona. Recuerda que no hay mal que por bien no venga.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 – Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana tendrás una junta para mejorar tu desempeño en el trabajo. Ten cuidado con problemas de gastritis. Un amor del pasado te busca para volver o quedar en paz. En la carta del tarot te salió “La Rueda de la Fortuna”; tendrás días para reinventarte en todos los sentidos. Es el momento de mover energías y cambiar de casa para vivir más cómodamente. Tu mejor día es el martes. Tus números mágicos son 10, 18 y 30, y tus colores son el rojo y el blanco. Tus signos compatibles: Acuario, Piscis y Cáncer. Es el momento de mirar hacia el futuro. Recuerda que eres el más astuto e inteligente del zodiaco, y eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área en la que te relaciones. Esta carta también te dice que tu intelecto supera al de cualquiera; solo tienes que ponerlo en práctica y verás cómo te da resultado todo lo que realices.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 – Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En la carta del tarot te salió “El Mundo”, es el momento de mover las energías positivas a tu favor. Así que no dudes que te llegará esa nueva oferta laboral que te hará crecer más en lo profesional. Cambia para verte siempre bien arreglado y con un buen perfume. Tu mejor día es el lunes. Tus números mágicos son 03, 06 y 12, y tus colores son el naranja y el verde. Tus signos compatibles: Aries, Leo y Virgo. Sorpresa de embarazo en estos días. No sabotees tu camino hacia el éxito y la felicidad. Serán días de mucho trabajo, trata de no enojarte y tener paciencia. Arreglas asuntos legales que saldrán a tu favor. Ten cuidado con lo que comes, sigue una dieta saludable. Te invitan a un viaje en el que te divertirás mucho. Recibes un regalo que te dará mucha alegría. Trata de plantar árboles cerca de donde vives para tener una mejor armonía con la naturaleza.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 – Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ten cuidado con problemas en la espalda baja y la columna. Terminas de estudiar y piensas en hacer una maestría. A los Capricornio que están solteros, les vendrá un amor del signo de Aries o Libra. Trata de meditar; esto te ayudará a conectar con tu ser superior. Te invitan a la boda de un amigo. En la carta del tarot te salió “El Sol”, es momento de crecer en lo profesional. Hay que buscar nuevos rumbos y mejores oportunidades de trabajo. Prepárate para un viaje con tus seres queridos. Te llega la propuesta de un negocio. Tu mejor día es el martes. Tus números mágicos son 09, 22 y 44, y tus colores son el rojo y el amarillo. Antes de enojarte, respira profundo y mantén la calma para evitar discusiones sin motivo. Aprovecha la corriente de buena suerte que estarás pasando y enfrenta los problemas, lo más importante es saber cómo sobrellevar esas dificultades.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 – Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te llegará un reconocimiento laboral. Ten cuidado con problemas de pareja, no seas intenso. Tendrás dinero extra por la venta de una propiedad familiar. Preparas una fiesta para un familiar. Sigue con la dieta; recuerda que tu punto débil es la gordura. Ya no guardes rencores familiares; son tiempos de renovarse en todo. Trata de estudiar administración o comercio, ya que eso te ayudará mucho en tu futuro. Te salió la carta de “El Diablo”, del dinero fácil y rápido. Haz esos cambios en tu trabajo o negocio. Cuídate de energías negativas y envidias. Habrá cambios en tu trabajo estos días. Recuerdas a una persona que ya está con Dios; trata de dedicarle una oración y estar en paz. Tu mejor día es el lunes. Tus números mágicos son 28, 36 y 43, y tus colores son amarillo y naranja. Tus signos compatibles: Libra, Géminis y Aries. Debes ahorrar para tu futuro.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 – Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No confíes en tus compañeros de trabajo; uno de ellos podría querer traicionarte. Mandas arreglar tu carro y pagas el seguro. Te compras ropa para un evento laboral muy importante. Te realizan una operación estética. Recuerda siempre ayudar a tus padres y brindarles todo el apoyo que necesiten. Pinta tu casa de colores claros y compra un espejo nuevo para colocar cerca de la entrada. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Juicio”, es el momento de madurar; te dará nuevas oportunidades. Tu mejor día es el miércoles. Tus números mágicos son 41, 50 y 54. Tus signos compatibles: Cáncer, Escorpión y Capricornio. Tu color es verde y blanco. Recuerda que tu signo es el consentido de Dios; trata de aprovechar eso y verás que llegarás a ser grande. Un buen trabajo vendrá a tu vida próximamente. Realiza trámites para maestría. sacar tu título o irte de viaje.

