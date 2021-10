México, es el segundo país más peligroso para el activismo ambiental (21:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de octubre. En enero de 2020, la mariposa monarca perdió a uno de sus más férreos defensores. Tras casi dos semanas desaparecido, el activista ambiental Homero Gómez González fue localizado sin vida en Michoacán.

Homero se dedicaba a la protección ambiental de los santuarios que albergan cada año a la mariposa monarca, la cual viaja más de cuatro mil kilómetros desde Canadá, atraviesa Estados Unidos y llega hasta los bosques de México.

La mariposa hace una de las travesías más increíbles de la naturaleza y es una especie en riesgo. La tala ilegal amenaza su supervivencia. Y Homero lo sabía, denunciaba a estas agrupaciones e invitaba a preservar su hábitat.

4 defensores del ambiente y de la tierra son asesinados cada semana, en promedio, según el informe de Global Witness

Él es uno de los 227 activistas en todo el mundo que perdieron la vida por defender los derechos humanos, la tierra y el medioambiente el año pasado; y a quienes está dedicado el más reciente informe de la organización Global Witness.

El documento titulado “Última línea de defensa” revela que el 2020 ha sido el año más letal para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente no solo a nivel mundial, sino también en México, con 30 asesinatos en el país, un incremento del 67 por ciento respecto al 2019.

Con estas cifras, el país se sitúa como el segundo más mortal a nivel mundial, solo después de Colombia, donde 65 defensores y defensoras fueron asesinados. Mientras que Filipinas es el tercero, con 29 casos.

Tan solo estos tres países registran más de la mitad de todos los asesinatos documentados, dice el informe.

País mortal para el activismo ambiental e impune

En el caso de México, la explotación forestal estuvo vinculada casi a un tercio de los ataques contra los defensores de la tierra y del medio ambiente. Además, la mitad de las agresiones fueron dirigidas contra las comunidades indígenas.

Uno de los activistas fue Óscar Eynaud Adams, de 34 años, quien pedía que se respetaran a las comunidades indígenas de Baja California. Fue asesinado el 24 de septiembre de 2020.

“Yo soy indígena, yo soy kumiai, yo soy indígena de Nejí”, decía cuando se presentaba, recuerda su madre Norma, citada en el informe.

“Pese a que no está, la gente habla muy bonito de él. Dicen: ‘ojalá que sigan los pasos del activista kumiai’ y me siento orgullosa de que hayan hecho tantas cosas y de que haya dejado un gran ejemplo. También me siento triste, porque él ya no está y tenía tanto para aportar”, agrega.

Entre las 30 personas defensoras asesinadas por proteger el medio ambiente en México se encuentran Adán Vera Lira; Amalia Morales Guapango; Maurilio Hernández Martínez; Pablo Guzmán Solano y Paulina Gómez Palacio Escudero.

Sin embargo, la impunidad de los delitos contra las personas defensoras en el país sigue siendo alta: hasta un 95 por ciento de los asesinatos no enfrentan ningún tipo de proceso legal, señala el estudio.

Pese a la situación, un avance que se señala en el informe es que, el 5 de noviembre, México ratificó el Acuerdo de Escazú para América Latina y el Caribe. Este tratado establece compromisos para garantizar la participación ciudadana en la gestión ambiental, así como estándares de acceso a la información y toma de decisiones en materia también ambiental.

También menciona que los Estados deben garantizar un entorno seguro y propicio para las personas defensoras y tomar medidas para prevenir, investigar y llevar ante la justicia los ataques contra ellas.

Problema mayor

Pese a las altas cifras, Global Witness advierte que los datos son solo una subestimación y no reflejan la verdadera dimensión del problema, ya que en algunos países la situación a la que se enfrentan algunas personas es difícil de medir.

“Las restricciones a la libertad de prensa así como la ausencia de registros independientes de ataques contra las personas defensoras pueden dar lugar a un subregistro.

“Sabemos que más allá de los asesinatos, muchas personas defensoras y comunidades también son silenciadas mediante la utilización de tácticas como las amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización. Y estos tipos de ataques son aún menos denunciados”, se lee.

Además, señala que prácticamente tres de cuatro ataques registrados tuvieron lugar en las Américas, ya que de los 10 países con mayor cantidad de ataques registrados en el mundo, siete están en América Latina.

“Según los informes, más de un tercio de los ataques se relacionaron con la explotación de recursos (explotación forestal, minería y agroindustria a gran escala), represas hidroeléctricas y otras infraestructuras.

“Sin embargo, es probable que esta cifra sea mayor, ya que las razones de estos ataques a menudo no se investigan ni se reportan adecuadamente”, señala.

El documento de Global Witness también indica que la agroindustria y la minería estuvieron vinculados a 17 ataques y desde el 2015, estos dos sectores han estado vinculados a más del 30 por ciento de todos los asesinatos que la organización ha documentado.

Otro hallazgo que se resalta es que una de cada 10 personas defensoras eran mujeres; y aunque esta cantidad pueda parecer menor, quienes actúan y se manifiestan pueden enfrentar amenazas específicas de género, incluida la violencia sexual.

“Las mujeres suelen enfrentar un doble desafío: la lucha pública para proteger su tierra, agua y nuestro planeta, a menudo invisible, para defender su derecho a manifestarse dentro de sus comunidades y familias”, señala.

El informe indica que en muchas partes del mundo las mujeres aún están excluidas de la propiedad de la tierra y de las discusiones acerca del uso de los recursos naturales.

Alerta de la ONU

Recomendaciones de las Naciones Unidas a los gobiernos para la atención de la problemática de ataques contra los defensores del medio ambiente.

Proteger a las personas defensoras de la tierra y del medioambiente. Cualquier legislación utilizada para criminalizar a las personas defensoras debe ser declarada nula y sin efecto

Exigir a las empresas e instituciones financieras radicadas en el país que se hagan responsables por la violencia y otros daños ejercidos contra estos activistas

Garantizar el acceso a la justicia y al debido proceso a través la investigación y enjuiciamiento de todos los actores involucrados

Publicar e implementar procedimientos sólidos de diligencia debida que busquen prevenir, identificar, mitigar y dar cuenta de los daños ambientales y de derechos humanos en sus operaciones globales

Adoptar e implementar una postura de tolerancia cero ante represalias y ataques contra personas defensoras de la tierra y el medioambiente

Prever y facilitar procesos de reparación efectivos cuando se produzcan daños e impactos adversos en materia ambiental y de derechos humanos.

En riesgo atención a víctimas, defensores de los derechos humanos

Los fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARD), y el destinado para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fueron eliminados el pasado 21 de octubre en el Senado.

A través del FAAR un fondo a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el gobierno atendió a 8 mil 153 personas entre 2015 y 2019.

Sin embargo, esa cifra sólo representó una tercera parte de los 24 mil 792 afectados por delitos federales que; durante el mismo lapso, solicitaron ingresar al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) para obtener un beneficio.

De acuerdo con datos oficiales, la CEAV recibe, cada mes, un promedio de 500 solicitudes de víctimas que buscan recursos para la reparación del daño.

Respecto al fondo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, hasta junio de 2020 se utilizaba para proteger a mil 262 personas.

A pesar de que legisladores aseguraron que las medidas de protección se seguirán brindando, con cargo a los presupuestos de la CEAV y de la Secretaría de Gobernación (Segob), expertos advirtieron que los recursos destinados se pueden perder, puesto que no estarán etiquetados en un fondo específico.

La atención a miles de víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas está en riesgo, luego de que el pasado 21 de octubre, en el Senado de la República, se concretó la extinción de los fondos que servían para dar protección y asistencia a todos estos sectores.

Los fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), así como el destinado a la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fueron eliminados sin que hasta ahora haya alguna certeza de cómo se seguirá brindan do apoyo a sus beneficiarios.

Con el FAARI, un fondo a cargo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el gobierno federal atendió a 8 mil 153 personas entre 2015 y 2019, pero esta cifra únicamente representó una tercera parte de los 24 mil 792 afectados por delitos federales que en el mismo periodo solicitaron ingresar al Registro Nacional de Víctimas (Renavi) para tener un beneficio.

Según información oficial, en promedio, cada mes la CEAV recibe 500 solicitudes de víctimas directas o indirectas que buscan recursos para pagar servicios funerarios, médicos, alimentación, alojamiento, peritajes, traslados o quieren obtener reparación del daño por un delito.

Entre 2015 y 2019, el fondo de víctimas ejerció mil 978 millones 48 mil pesos para apoyar a más de 8 mil víctimas de ilícitos como la desaparición, el secuestro, el homicidio y el abuso sexual, entre otros.

Respecto al fondo para la protección de defensores de derechos humanos y periodistas, hasta junio de 2020 éste se utilizaba para proteger a mil 262 personas.

Los activistas y comunicadores eran beneficiarios del fondo porque sus vidas corrían peligro al haber sufrido un secuestro, agresiones físicas o amenazas.

Entre 2014 y mayo de 2019 este fondo erogó 897 millones 714 mil 685 pesos para implementar y operar medidas de protección a periodistas y defensores.

Aunque los legisladores que eliminaron los fideicomisos aseguraron que todas las medidas de protección y asistencia se van a seguir brindando con cargo al presupuesto de la CEAV y la Secretaría de Gobernación (Segob), especialistas alertaron que los recursos económicos destinados para ese fin se podrían perder, porque, dijeron, ya no estarán etiquetados en un fondo específico./Agencias-PUNTOporPUNTO

