México en el tercer lugar con más menores en orfandad por Covid a nivel mundial (19:00 h)

Oaxaca de Juárez, 10 de marzo. Doce días padeció los síntomas de la covid-19 en su casa. Era mayo de 2020. Hacía tres meses del inicio de la pandemia en México y el confinamiento social se había impuesto en todo el país. Los hospitales atendían principalmente a las personas contagiadas y graves. Las pruebas diagnósticas escaseaban y las dudas sobre la enfermedad aumentaban.

En ese contexto se contagió Ariel, un auxiliar de limpieza del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Tenía 43 años. Buscó atención médica en hospitales públicos desde el 16 de mayo de 2020, cuando la fiebre, el dolor muscular y la alta presión arterial se manifestaron. Pero no lo recibieron en ninguno. Lo regresaron a su casa porque “los síntomas no eran graves”. Ahí murió el 28 de mayo de 2020.

“Me decía: ‘¿sabes qué? Yo sé que de ésta ya no salgo. Cuida a los niños, cuídate tú’”, recuerda su esposa Cynthia Vázquez, quien quedó sola a cargo de sus hijos de 8, 6 y 2 años de edad.

…Pero esto fue lo que le tocó, dejar a sus hijos sin padre.

“Si se hubiera contagiado un año después, a lo mejor…”, agrega. Su comentario ilustra lo que pasó en México al inicio de la pandemia, cando las autoridades minimizaron el riesgo de la enfermedad y muchas personas no buscaron atención médica a tiempo, por lo que las muertes en el país se elevaron, una cifra que se redujo con la llegada de las vacunas a finales de 2021.

A tres años de que en México se confirmara oficialmente el primer contagio de covid-19, algunas familias recuerdan el dolor de perder a sus seres queridos, de ser víctimas de un sistema sanitario que no estaba preparado para una pandemia de tal magnitud y de ver a niños, niñas y adolescentes en orfandad.

De las infancias se dijo, incontables veces, que eran las menos afectadas por la pandemia. Pero la realidad ha mostrado que las afectaciones son diversas y no se reducen al contagio.

“No es una pandemia, son tres”, subraya el doctor Gustavo Olaiz, coordinador general del Centro de Investigaciones en Políticas, Poblaciones y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM. Se refiere a los contagios y muertes directos por covid-19, y a sus otros efectos: los problemas de salud mental en aumento, las secuelas físicas que ha dejado la enfermedad en miles de personas.

Orfandad por la pandemia: Como los hijos de Cynthia y Ariel, entre marzo de 2020 y agosto de 2021, 157,700 niños y niñas de México habían perdido a su padre, madre o ambos a causa de la enfermedad covid-19. Además, 169,500 perdieron a su cuidador principal o secundario por el mismo motivo. Estas cifras fueron estimadas en el estudio “La orfandad ocasionada por la pandemia”, publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

En total, durante ese periodo, 244,500 menores de edad perdieron a sus cuidadores, incluyendo padres, madres o abuelos con custodia o que vivían con ellos. Esto coloca al país en el tercer lugar con más menores en orfandad de entre las 10 naciones con más muertes por covid.

La estimación de 244,500 menores huérfanos de algún cuidador ya considera el exceso de mortalidad registrado en México por la pandemia. Sin tomar en cuenta ese dato, se reportarían 141,132 niños y niñas en orfandad. Pero, incluso así, México se ubicaría en el primer puesto de seis países de América (Estados Unidos, Argentina, Brasil, Colombia y Perú) con más menores en esta situación.

“Lo anterior refleja que, dentro de los 10 países con más fallecimientos a causa de la covid-19 en el mundo, las niñas y los niños de México han sido los más afectados en cuanto a la pérdida de cuidadores primarios y secundarios”, explica la autora Carla Angélica Gómez.

Desde el gobierno federal, la iniciativa que surgió para atender a los menores con algún grado de orfandad por la pandemia fue un convenio entre la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) para otorgarles becas de 800 pesos mensuales.

Sin embargo, no basta con un apoyo económico, explica la psicóloga particular Pilar Martínez. La pérdida de los cuidadores principales, el impacto a la salud mental, el cierre de escuelas, entre otros aspectos, han marcado al mundo y, en particular, a las niñas, niños y adolescentes. Estas infancias vivieron a muy temprana edad un duelo importante y deben enfrentar el reto de encontrar resiliencia para seguir. Para ello requieren apoyo socioemocional y, por ahora, en las escuelas y servicios de salud públicos es una tarea pendiente.

“Aunque digan lo contrario, los más jóvenes y pequeños quedarán marcados por la pandemia y nuestro deber es acompañarles”, subraya.

Las redes familiares: El uniforme blanco sobre la cama. Esa es la imagen más presente en los recuerdos que Karla tiene sobre su madre, una enfermera de Michoacán que murió en mayo de 2020, tras contagiarse de covid-19. Cuando se alistaba para ir al hospital, la enfermera y madre de 48 años colocaba el uniforme en la cama mientras se bañaba.

Karla, a quien su familia pidió modificar el nombre, quedó en orfandad a los 16 años. Su tía Isabel y su abuela materna, desde entonces, se hicieron cargo de su cuidado.

“Estaba hecha pedazos», comparte Isabel, de 45 años. Ella también es enfermera, pero abandonó la profesión después de la muerte de su hermana, porque su familia temía un nuevo contagio y otra pérdida.

A casi tres años del duelo, del cansancio por trabajar algunos meses en la primera línea de batalla contra el covid, y de asumir la crianza de su sobrina, Isabel asegura que todavía extraña a su hermana y el hospital.

“Me encantaba mi trabajo en el hospital, pero no podía tener a mi sobrina diciéndome: ‘tía, es que, si tú me faltas, qué voy a hacer’», sostiene.

Un estudio de la revista The Lancet sobre orfandad por covid identificó que, como Karla, hasta 23% de los niños y niñas son criados por padres o madres solteras, “cuya muerte puede tener consecuencias extremas para los niños”.

Por las características de las familias mexicanas, las abuelas y tías ayudan con la crianza de las y los hijos. Eso ha permitido que la mayoría de los menores en orfandad sean apoyados por su familiares, explica el doctor Gustavo Olaiz. Pero esto significó, también, un doble golpe para muchos jóvenes. Primero, detalla, vieron morir a sus abuelos y abuelas, después, a sus padres y madres, o viceversa.

“Los niños huérfanos atendidos por abuelos con custodia después de perder a sus padres podrían enfrentar un trauma secundario tras perder a ese cuidador”, coincide la investigación de The Lancet.

El Centro de Investigaciones en Políticas, Poblaciones y Salud, que coordina el doctor Olaiz, realiza un trabajo en conjunto con el DIF para identificar y dar seguimiento a niñas, niños y adolescentes con algún grado de orfandad por la covid-19.

Han seguido a 250,000 infantes que ahora viven con otros familiares y reciben becas y apoyos para alimentación por parte del DIF, asegura el investigador. De ese universo, alrededor de 7% perdió a su papá; 1.5% a su mamá, y casi 0.5% a ambos tutores.

“Sí hubo muchos que perdieron a alguno de sus padres. Más padre que madre. Por un lado, es una tristeza que hayan perdido a sus padres, pero, por el otro lado, es un alivio saber que la familia los absorbe, los retiene y los cuida”, explica.

Estos apoyos ayudan a los más jóvenes con las heridas, pero las cicatrices prevalecerán. El estudio El impacto generacional del coronavirus, de la Foundation for European Progressive Studies, identificó que ya en diciembre de 2020 las personas de 16 a 23 años, llamadas generación Z, tenían más afectaciones de salud mental por la pandemia. El 80% de esta población se sentía desanimada, frente al 64% de la población en general.

Una de las lecciones más dolorosas de esta pandemia, la peor de los últimos 100 años, es que los niños y las niñas importan siempre, incluso cuando una enfermedad los ataque, aparentemente, con menor gravedad, indica la psicóloga.

“Es el momento de centrarse en un grupo que seguirá creciendo a medida que avanza la pandemia: los niños que han perdido a un padre o a un abuelo cuidador que vive en su propia casa. Estos niños sin nombre son la trágica consecuencia pasada por alto de los millones de muertos por la pandemia”, subraya The Lancet.

Más de 244 mil menores en orfandad en 2021

En México, la pandemia del COVID-19 ha dejado 244 mil 500 niñas y niños huérfanos, que perdieron a sus cuidadores primarios o secundarios, incluyendo padre, madre, abuelos con custodia o que vivían con ellos.

Además, de acuerdo con el reporte La orfandad ocasionada por la pandemia, entre los países que registran el mayor número de fallecimientos a causa del virus SARS-CoV-2, México ha sido el más afectado en cuanto a la pérdida de cuidadores primarios y secundarios por cada 100 muertes reportadas.

El análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado revela así que, al mes de septiembre de 2021, por cada 100 fallecimientos por COVID-19, en Estados Unidos, 23 niñas y niños perdieron a sus cuidadores primarios o secundarios, es decir, a su mamá, papá, ambos o abuelos que vivían con ellos; en Brasil, 46; en India, 87; en México, 90; en Perú, 60; en Rusia, 47; en Reino Unido, nueve; en Indonesia, 56; en Italia, cinco; y en Colombia, 67.

El estudio, realizado con datos obtenidos de la Organización Mundial de la Salud y del Imperial College London, revela que esa “cifra va en aumento”; sin embargo, los apoyos que brinda el gobierno a los menores de edad en condición de orfandad “son insuficientes”.

Por lo anterior, el análisis señala que es necesaria la intervención del Estado para contrarrestar las consecuencias desafortunadas que pueden padecer los menores de edad debido al estado de orfandad mediante políticas públicas eficaces que busquen solucionar los problemas apoyando a los infantes y adolescentes a salir adelante, a pesar de experimentar la pérdida de vidas de sus cuidadores y protectores.

“De ahí que la respuesta por parte de la sociedad y, en específico, por parte de las instituciones gubernamentales y sector privado sea vital para poder afrontar las complicaciones que se desatarán en las dinámicas familiares y en el desarrollo particular de aquellas niñas y niños”.

“Asimismo, que por cada 100 muertes por COVID haya 90 niñas y niños con pérdidas de cuidadores (primarios o secundarios), evidencia que la contención y el apoyo familiar en nuestro país es básico. Los cuidados de menores de edad dependen, en varios casos, de las abuelas y abuelos, por lo que las personas de la tercera edad han sido un pilar fundamental para que padres y madres de familia tengan la posibilidad de dedicarse a diferentes actividades económicas”, se refiere.

En este contexto, el líder de la bancada mayoritaria de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó en mayo pasado ante la Comisión Permanente una iniciativa de reforma que plantea que las autoridades federativas en sus tres niveles de gobierno deberán implementar medidas para garantizar la protección integral y proporcionar un programa de becas permanente en todos los niveles de educación a los educandos en situación de orfandad./Agencias-PUNTOporPUNTO

