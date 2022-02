Meta añade una herramienta para proteger a usuarios y evitar el acoso sexual en el metaverso (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. Meta Platforms, matriz de Facebook, anunció este viernes que lanzará una nueva herramienta destinada a hacer frente a las preocupaciones de los usuarios en torno al acoso sexual en el metaverso.

Su nueva herramienta de «límites personales» hará que los usuarios sientan que tienen casi 1.2 metros entre su avatar virtual y los demás cuando accedan a las aplicaciones Horizon Worlds y Horizon Venues a través de dispositivos de realidad virtual (RV).

La empresa dijo que esta nueva configuración hará más fácil evitar interacciones no deseadas.

El cambio se produce cuando usuarios de las plataformas de RV de Meta hablaron sobre sus experiencias de acoso sexual en el metaverso.

Los casos de acoso sexual en el metaverso de Meta empezaron desde que la compañía probaba sus espacios virtuales

A finales de noviembre de 2021, The Verge reportó que una probadora beta de Horizon Worlds denunció en el grupo oficial de Horizon en Facebook cómo un extraño «manoseó su avatar».

“El acoso sexual no es una broma en el internet normal, pero estar en realidad virtual agrega otra capa que hace que el evento sea más intenso”, escribió. “No solo me manosearon anoche, sino que había otras personas allí que apoyaban este comportamiento que me hizo sentir aislada”.

Nina Jane Patel, una madre londinense de 43 años, fue una de las más recientes en hablar sobre el acoso sexual presente en las plataformas de Meta. “A los 60 segundos de unirme, fui acosada verbal y sexualmente. De 3 a 4 avatares masculinos, con voces masculinas, esencialmente, pero virtualmente violaron en grupo a mi avatar y tomaron fotos”, escribió Patel en una publicación de Medium de diciembre. “Mientras trataba de escapar, me gritaron: ‘No finjas que no te encantó’ y ‘Ve a masturbarte en la foto’».

Frente a estos casos, Meta ha tratado de idear maneras de mantener a sus usuarios seguros dentro del metaverso.

De acuerdo con Meta, la nueva herramienta que lanzó se basa en sus actuales «medidas de acoso con las manos», en las que las manos de un avatar desaparecen si invaden el espacio personal de alguien.

La compañía también tiene actualmente una función llamada «zona segura», en la que los usuarios pueden activar una burbuja alrededor de su avatar si se sienten amenazados. Dentro de esta, nadie puede tocarlos, hablar con ellos o interactuar de ninguna manera hasta que ellos lo deseen.

Meta ha invertido mucho en la creación de un metaverso, pero enfrenta varios problemas para despegar

Meta, antes Facebook, ha invertido mucho en realidad virtual y aumentada para reflejar su nueva apuesta por el metaverso, una idea futurista de una red de entornos virtuales a los que se accede a través de diferentes dispositivos donde los usuarios pueden trabajar, socializar y jugar.

Horizon Worlds, una amplia plataforma social de RV, y Horizon Venues, centrada en los eventos virtuales, son las primeras iteraciones de los espacios del metaverso.

Sin embargo, el camino inicial del metaverso de Meta se ha visto obstaculizado por estos temas de acoso sexual y la mala reputación de la compañía de frenar contenido dañino en sus plataformas tradicionales.

Meta ha estado durante mucho tiempo bajo el escrutinio de los legisladores y reguladores mundiales sobre su gestión de los contenidos problemáticos y los abusos en sus plataformas de medios sociales, como Facebook e Instagram.

Las acciones de Meta se desplomaron 26% el jueves, en la mayor caída del valor de mercado de una empresa estadounidense en un solo día, después de que el gigante de las redes sociales emitió un pronóstico sombrío, culpando a los cambios de privacidad de Apple y al aumento de la competencia.

Información de Reuters

