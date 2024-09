Megapuente de octubre para estudiantes: ¿En qué estados no habrá clases 5 días y por qué? (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de septiembre. Los estudiantes de algunos estados disfrutarán de un megapuente a finales de septiembre y principios de octubre debido a varios días de descanso previsto en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 2024-2025.

Aunque no es obligatorio, algunos estados han dado como día de descanso el lunes 30 de septiembre, que se juntaría con el martes 1 de octubre, que fue declarado feriado por el Congreso de la Unión.

¿En qué estados habrá megapuente para los estudiantes?

Se dice megapuente porque incluye varios días de descanso, pues los estudiantes no acudirán a clases a partir del 27 de septiembre hasta el 2 de octubre.

El viernes se llevó a cabo el primer Consejo Técnico Escolar de la SEP, por lo que se suspendieron las clases en todas las escuelas del país.

Hasta el momento, al menos cinco entidades han anunciado la suspensión de clases el lunes 30 de septiembre: Guerrero, Baja California, Durango y Michoacán.

A través de un comunicado, la Secretaría de Educación de Guerrero informó la suspensión de clases en la entidad debido a las condiciones climatológicas que imperan en la entidad y para no exponer a los estudiantes.

Sin embargo, recalcó que la suspensión será sólo para el lunes 30 de septiembre y exhortó a los padres de familia a estar atentos a los avisos de la dependencia local para los siguientes días.

En Durango, la sección 12 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación anunció también la suspensión de clases para el lunes y el martes de la próxima semana, luego de haber llegado a un acuerdo con el gobierno del estado.

“Les comunicamos que el día 30 de septiembre y el 1 de octubre del presente, los trabajadores de la educación de todos los niveles educativos, trabajadores de la educación de todos los niveles tendremos la posibilidad de ausentarnos y retomar labores el 2 de octubre”, señaló en un comunicado.

Esta medida se extiende también para los docentes de Coahuila.

La Secretaría de Educación de Baja California marca en su Calendario Escolar 2024-2025 el lunes 30 de septiembre como día de Taller de actualización, por lo que no habrá clases.

El 1 de octubre lo marca como suspensión de labores docentes.

En Michoacán, la suspensión de clases´no será en toda la entidad, sino sólo en Morelia, debido a que el 30 de septiembre se celebra el natalicio de José María Morelos y Pavón.

¿En qué estados se suspenderán las clases el 1 de octubre?

En el Calendario Escolar 2024-2025 de la Secretaría de Educación Pública está marcado el 1 de octubre como fecha conmemorativa, por lo que no hay suspensión de clases obligatoria, sin embargo, el Congreso de la Unión aprobó que ese día fuera feriado.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), a partir de este 2024, los mexicanos tendrán como día feriado y de descanso obligatorio el 1 de octubre de cada seis años. Este será con goce de sueldo.

Al ser declarado un día feriado con descanso obligatorio, se entiende que no habrá clases, sin embargo, hasta el momento algunos estados aún no han confirmado sobre si suspenderán actividades o no.

Hasta el momento, sólo los cinco estados mencionados han informado que no habrá clases el martes.

