Oaxaca de Juárez, 6 de noviembre. Virtual triunfo del candidato republicano Donald Trump sobre la demócrata Kamala Harris en las elecciones de Estados Unidos. Los medios dan como ganador al ex presidente. El primero en felicitarlo fue el presidente de El Salvador Nayib Bukele y lo postea en su cuenta de tweeter.

Congratulations to the President-Elect of the United States of America,

May God bless and guide you.

