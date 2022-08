Médico da por muerta a niña en SLP; despierta en velorio, pero muere de camino a hospital (12:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de agosto. Una niña de tan solo 3 años de edad fue declarada muerta por un médico, pero despertó en su velorio. Sin embargo, murió de camino al hospital.

Los hechos ocurrieron en San Luis Potosí, donde las autoridades estatales ya investigan presunta negligencia médica.

Camila presentó vómito, fiebre y diarrea repentinos el 17 de agosto, síntomas por los que su madre la llevó al Hospital Comunitario del municipio de Salinas, a 40 km de su pueblo natal, La Herradura.

En el hospital le colocaron toallas mojadas para bajarle la calentura y suministraron supositorios. Le recetaron suero y 30 gotas de paracetamol.

Me dijeron que mi hija estaba bien, que me la podía llevar a mi casa”, narró Mary Jane, madre de la menor.

De regreso en su casa Camila continuó enferma y su madre la llevó con un médico particular quien dijo que era mejor llevarla a un hospital.

Así, la niña fue llevada a Urgencias del hospital, donde al cabo de dos horas le informaron que la niña había muerto.

El médico que atendió a la menor dijo que esta había muerto a consecuencia de una deshidratación severa, diarrea aguda y shock hipovolémico.

Cuando agarré su cuerpo, la niña me abrazó y yo le dije al doctor que seguía viva pero él me contestó que la soltara y me sacó para esperar el certificado”, añadió Mary Jane.