“Me robaron”: Alfredo Adame reaparece tras pelear contra un hombre y una mujer (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 26 de enero. Alfredo Adame reapareció luego de viralizarse las imágenes de una riña que protagonizó el polémico actor en calles de la Ciudad de México; de acuerdo con el también conductor, el altercado en el que participó contra una pareja se debió a un supuesto robo.

En entrevista para el programa Chismorreo, Adame, que ha protagonizado otros escándalos, explicó que todo comenzó con un incidente vial, que escaló hasta los golpes que se muestran en las imágenes que ya circulan en redes sociales.

Tercera parte… No que sabías Karate Adame ??🤣🤣🤣 pic.twitter.com/wAxh8YPvGx

“Lo alcanzo y le digo ‘óyeme, estúpido ¿qué te pasa? ¿qué te pasa hijo de la tisnada?’ Y agarra y me vuelve a hacer señas obscenas y todo ese rollo. Se para el tráfico, llego, me bajo, rodeo su camioneta y me voy hacia el lado del volante”.