Maurer, el Mundial de Fútbol y predicciones: Raúl Torres Salmerón (12:00 h)

Vaya con los enredos y líos del fútbol profesional en México.

Oaxaca de Juárez, 27 de septiembre. Por un lado, el ex dirigente de la Federación Mexicana de Futbol Asociación y siempre controvertido ex dueño del Puebla FC, asegura que por lo visto en los recientes duelos amistosos, la selección nacional no pasará la fase de grupos del Mundial.

Por otra parte, Joachim Klement, un estratega financiero británico dio a conocer que, a decir de sus predicciones la Selección Nacional Mexicana llegará a la Fase de Grupos hasta Cuartos de Final donde sería eliminada por Inglaterra en el Mundial de Qatar 2022, que tiene un modelo matemático que pronosticó con éxito a los últimos Campeones de las Copas del Mundo: Alemania en Brasil 2014 y Francia en Rusia 2018.

¿Quién tendrá la razón? Solamente el tiempo lo dirá, pero vale la pena señalar los argumentos de ambos personajes.

Emilio Maurer, muy lúcido a sus 84 años, señala los siguientes puntos al diario La Jornada:

-La selección mexicana no pasará ni de la fase de grupos del Mundial. Ojalá me equivoque, pero creo que este proceso será todo un fracaso. Es increíble que a falta de dos meses para el inicio de Qatar 2022, el técnico tricolor Gerardo Tata Martino aún no tenga bien definido al equipo con el que competirá. A esta selección no se le ven ni pies ni cabeza.

-El entrenador Martino sigue aferrándose a jugadores que no están en su mejor momento, y de continuar así, ésta podría ser la peor participación de México en un Mundial.

-Los duelos ante Perú y Colombia, no son de mucha utilidad, pues dichos rivales no se asemejan a los que enfrentarán en el Mundial como Polonia, Argentina y Arabia Saudita.

-El principal objetivo en la primera fase es ganarle a Polonia. ¿No hubiera sido mejor escoger a dos equipos europeos similares a dicha selección y disputar estos partidos ya con un equipo al 90 por ciento? ¿No es lo lógico?

-Van a enfrentar a dos representativos sudamericanos, que son muy buenos, sobre todo Colombia, sin embargo, ninguno irá al Mundial, no están en su mejor momento, no son los rivales adecuados y nada tienen que ver con Polonia o Argentina.

-Esas son ganas de no hacer bien las cosas, pero ojalá tengan un buen resultado, finalmente eso es lo de menos, lo importante es que jueguen bien, desgraciadamente así están haciendo las cosas, y sabemos que a quien actúa mal, le va mal.

-Los atacantes que no deberían ir a Qatar 2022 son Jiménez y Funes Mori, toda vez que no se han podido recuperar de sus lesiones y no están en un buen nivel. En sus mejores tiempos sí fueron buenos, pero en la actualidad no están listos ni lo estarán para el inicio de la competencia, esa es la realidad.

-Me parece que Javier Chicharito Hernández, quien lleva 15 goles esta temporada y Carlos Vela, quien es el mejor jugador mexicano que tenemos, están en mucho mejor momento, lo que pasó ahí es que a los federativos y al técnico les faltó un buen manejo para convencerlos.

MODELO MATEMÁTICO: MÉXICO AL QUINTO PARTIDO

A su vez, Joachim Klement, un estratega financiero británico dio a conocer que, a decir de sus predicciones la Selección Nacional Mexicana llegará a la Fase de Grupos hasta Cuartos de Final donde sería eliminada por Inglaterra en el Mundial de Qatar 2022.

Klement dijo que el combinado nacional finalizaría como segundo lugar de Grupo C por detrás de Argentina, superando a Polonia y Arabia Saudita y México le ganaría a Francia para así romper la barrera del quinto partido.

Cabe mencionar que el modelo matemático de Klement ha pronosticado con éxito a los últimos Campeones de las Copas del Mundo: Alemania en Brasil 2014 y Francia en Rusia 2018.

Después de derrotar a España en las Semifinales, la Argentina de Lionel Messi vencerá a su viejo rival Inglaterra en la Final del 18 de diciembre en Qatar para levantar su primera Copa del Mundo en 36 años”, aseguró Klement.

Finalmente, la empresa financiera dijo que el modelo de Klement tiene en cuenta la fuerza actual del equipo, así como variables socioeconómicas que investigaciones anteriores han demostrado que afectan el rendimiento de un equipo de futbol internacional, como el Producto Interno Bruto per cápita, el tamaño de la población y la temperatura del país.

El tiempo nos dirá quien tuvo la razón.

En fin, como escribió Günter Grass (Polonia, 1927-2015), en su poema Estadio de Noche:

Lentamente ascendió el balón en el cielo.

Entonces se vio que estaba lleno el graderío.

En la portería estaba el poeta solitario,

pero el árbitro pitó fuera de juego.

