Matan a juez federal en el Estado de México (20:19 h)

Estado de México, 15 de junio. El juez Everardo “N” fue localizado muerto el domingo 15 de junio, dentro de una camioneta estacionada en un camino de terracería, en inmediaciones del panteón de Santa Cruz Cuauhtenco, en Zinacantepec, Estado de México.

El cuerpo presentaba un disparo en la cabeza y junto a él se localizó un arma de fuego. Hasta el momento, las autoridades no han determinado si se trató de un crimen o una autoagresión.

¿Dónde encontraron el cuerpo?

La víctima fue encontrada dentro de una camioneta blanca, marca Volkswagen, con placas de circulación NE9087C, según confirmaron autoridades locales.

El sitio fue acordonado por elementos de seguridad, mientras personal ministerial realizaba las diligencias correspondientes.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México recabaron indicios en el lugar, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense. Hasta ahora, no hay información oficial sobre posibles líneas de investigación.

Autoridades federales y del Poder Judicial de la Federación (PJF) no han emitido posicionamientos públicos respecto al fallecimiento del juez.

EL DATO

¿Qué es un juez federal?

“Un juez federal es un magistrado que imparte justicia en asuntos que son competencia del poder judicial federal, es decir, aquellos que involucran leyes federales, tratados internacionales, o actos de autoridades federales. En México, por ejemplo, los jueces de distrito son los titulares de los juzgados federales de primera instancia y resuelven conflictos que caen dentro de esta jurisdicción”.

​¿Quién era Everardo Maya Arias?

Everardo “N” se desempeñaba como Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de México.

En su trayectoria estuvo al frente de casos que generaron atención mediática.

Entre ellos, resolvió a favor de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, al concederle un amparo contra la prisión preventiva justificada por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

EL DATO

¿Qué se sabe de José Luis Abarca?

El mes pasadoJosé Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, Guerrero, fue trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, al Centro Federal de Reinserción Social Número 18 en Coahuila.

De acuerdo con registros judiciales, el ex alcalde que enfrenta proceso por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, egresó de la prisión de alta seguridad el pasado 30 de abril, pero no se aclaran los motivos del cambio.

También fue quien otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán López, El Ratón, identificado como uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, contra una orden de aprehensión.

