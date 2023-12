Más sangre del PRI a las venas de Morena: Francisco Garfias (08:30 h)

Oaxaca de Juárez, 21 de diciembre. No para la desbandada de expriistas que apoyan a Claudia Sheinbaum. Esta vez fue el llamado Grupo Veracruz, que encabeza Anilu Ingram, ex coordinadora de la bancada del PRI en el congreso del Estado.

Dijo: ”anunciamos nuestro continuo caminar, que nunca ha parado, pero ahora de la mano de la Alianza Progresista, a lo largo de todo el territorio veracruzano. Nos sumamos de manera contundente al apoyo de la doctora Claudia Sheinbaum.”

Padrinos del brinco fueron Alejandro Murat, ex gobernador de Oaxaca; y Adrián Ruvalcaba, alcalde de Cuajimalpa. Ambos recorren el país en apoyo de la candidata presidencial del obradorismo.

Anilu hizo en anuncio en el Hotel Mocambo del Puerto de Veracruz. Su intervención se la dedicó a Alito Moreno.

Lo acusó de liquidar al PRI de la institucionalidad y la disciplina, del interés superior y el bien común; del reconocimiento a la pluralidad de las ideas y las formas correctas. Un partido, dijo, en el que todos los grupos y expresiones tenían cabida.

“Ese PRI ya no existe. Ese PRI se acabó. Hoy es el PRI de un sólo hombre: el campechano Alejandro Moreno Cárdenas. Y ese hombre logró lo que hasta hace poco parecía imposible: perder la mayoría de las gubernaturas que teníamos”, dijo.

Junto con Ingram dejan el PRI y se suman a la Alianza Progresista, que apoya a la candidata presidencial de la Coalición Morena-PT-PVEM, una treintena de priistas, entre ellos Jorge Carvallo Delfín, ex presidente del Comité Directivo Estatal.

Pero también Fernando Kuri Kuri, ex alcalde; Jenny Arroyo, ex diputada federal; Miguel Angel Cedas, ex diputado local; César Roman Rojas, ex secretario de operación política del PRI local, Joel Arcos Roldán, ex secretario de alianzas, Alfredo Niño, presidente del PRI municipal en Xalapa, Sara Ivette Jacinto Vega, síndica de Maltrata y otra veintena de extricolores.

Un momento muy difícil pasó ayer en Chihuahua el ex gobernador, Javier Corral, luego de ser increpado a gritos –algunos testigos afirman que fue cachetado y que le aventaron un vaso de agua mineral– por el exsecretario General de Gobierno, Raymundo Romero Maldonado y su yerno, Fernando Reyes.

La escena ocurrió la tarde de ayer en el restaurante Garufa de la capital de Chihuahua.

Amaravith Rodríguez, usuaria de X, compartió un video en el que se observa cuando Romero le echa en cara su detención, la noche del 24 de diciembre del 2019, por un supuesto desvío de recursos públicos durante el régimen del ex gobernador César Duarte.

En el video se escucha a Romero decir: “A mí no se me olvida lo que me hiciste el 24 de diciembre en la noche cabrón. Estaba con los nietos y con mis hijos. Me agarraste de 74 años y tengo 79.”

Javier Corral permaneció callado. No respondió a los gritos. Escuchó de pie al enervado ex secretario de gobierno y a su yerno. Tres personas le servían de escudo. El ex panista salió del restaurante cabizbajo, pensativo y, a juzgar por la imagen, mojado.

Salió la lista de precandidatos únicos de la Coalición “Sigamos Haciendo Historia” en once entidades federativas. Destacan los nombres de Higinio Martínez, primera fórmula en Edomex; y Santiago Nieto, segunda fórmula en Querétaro.

La lista completa:

Baja California, en primera y segunda fórmula aparecen Julieta Ramírez y Armando Ayala; en Baja California Sur, Lucía Tasviña y Homero Davis; Chiapas, Sasil de León y Pepe Cruz; Chihuahua, Andrea Chávez y Juan Carlos Loera; Coahuila, Luis Fernando Salazar y Ceci Guadiana.

Estado de México, Higinio Martinez y Mariel Gutiérrez, Hidalgo, Simey Olvera y Cuahutémoc Ochoa; Jalisco, Carlos Lomelí y Rocío Corona Nakamura; Michoacán, Celeste Ascencio (diversidad) y Raul Morón; Nuevo León, Waldo Fernández y Judith Díaz; Querétaro, Betty Robles y Santiago Nieto.

Alerta: la Ley SB4, firmada recientemente por el muy racista gobernador de Texas, Greg Abbot, podría ser la más dura en temas de inmigración en los últimos tiempos. Impactaría de manera directa a millones de mexicanos. Delega poderes de inmigración a policías y patrulla fronteiza, según Héctor Quiroga, cabeza de una firma de Quiroga Law Office, especialiazada en temas de migración.

En comunicado de ese conocido abogado pro migrantes destaca que Texas es el segundo estado más poblado de EE. UU.– 28,5 millones de habitantes—y que más del 40% son hispanos que viven en el territorio.

La citada Ley impactaría, de manera negativa, en la separación de familias, la criminalización de la población e incluso el incremento de un fenómeno de xenofobia en el estado.

Ha sido condenada por diferentes organizaciones civiles y grupos de defensores de inmigrantes, entraría en vigor en tres meses y, desde ya, se levantan voces de protesta para impedir que pueda aplicarse, subraya Quiroga.

