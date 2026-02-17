Marx Arriaga ‘contradice’ a Sheinbaum: SEP pidió quitar Ayotzinapa en libros… y ‘olvidó’ a heroínas (15:00 h)

En respuesta a esta declaración, Marx Arriaga aseguró en entrevista que “no van a encontrar un solo oficio en donde se le haya solicitado a esta dirección incluir un tema de género”.
El exdirector de Materiales Educativos agregó que en su oficina tiene libros en los que toca temas de género, los cuales fueron incluidos en la Nueva Escuela Mexicana. Sin embargo, Arriaga aseguró que la petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no fue de agregar temas, sino de eliminar algunos contenidos.
¿Qué temas ‘polémicos’ pidió la SEP eliminar de los libros de texto, según Marx Arriaga?
“Tengo oficios de que la subsecretaria quiere eliminar los temas de la guerra sucia, esa fue la solicitud. Hay oficios donde se solicita a esta dirección quitar a los desaparecidos de Ayotzinapa, o quitar la matanza del 68 o quitar el tema de Aguas Blancas, o quitar la lucha magisterial”, apuntó.
El primero fue cuando se le solicitó incorporar el tema de Mujeres en la Historia. “Ahí fue el primer desencuentro y luego vinieron otros más”, añadió la mandataria.
“Nos pusimos de acuerdo para que en los libros de texto se incorporaran a las mujeres en la historia, Marx Arriaga no estaba de acuerdo en las modificaciones, pero los libros de texto no son patrimonio de una persona”, puntualizó.
Sheinbaum reconoció que se le ofreció a Marx Arriaga un cargo como cónsul o embajador, pero él los rechazó.
“Siempre tuvo la oportunidad de seguir trabajando en el gobierno, porque Marx Arriaga es un muy buen funcionario”, agregó la mandataria.
Ante dichas declaraciones, Arriaga agradeció que su trabajo sea reconocido por la presidenta Sheinbaum, pero al ser cuestionado sobre las diferencias ideológicas que tuvieron, el exdirector de Materiales Educativos de la SEP respondió que no había visto toda la conferencia ‘mañanera’.
Deja un comentario