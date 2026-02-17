Marx Arriaga ‘contradice’ a Sheinbaum: SEP pidió quitar Ayotzinapa en libros… y ‘olvidó’ a heroínas (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. Marx Arriaga contradice la versión de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien aseguró que uno de los ‘desencuentros’ con el exfuncionario fue porque solicitó incorporar a las Mujeres en la Historia en los libros de texto de la SEP, pero él se negó.

En respuesta a esta declaración, Marx Arriaga aseguró en entrevista que “no van a encontrar un solo oficio en donde se le haya solicitado a esta dirección incluir un tema de género”.

El exdirector de Materiales Educativos agregó que en su oficina tiene libros en los que toca temas de género, los cuales fueron incluidos en la Nueva Escuela Mexicana. Sin embargo, Arriaga aseguró que la petición de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no fue de agregar temas, sino de eliminar algunos contenidos.

¿Qué temas ‘polémicos’ pidió la SEP eliminar de los libros de texto, según Marx Arriaga?

Marx Arriaga, quien permanece ‘atrincherado’ en su oficina de la SEP, aseguró que la dirección que ocupaba recibió oficios para eliminar textos delicados o ‘polémicos’, a lo que él se negó.

“Tengo oficios de que la subsecretaria quiere eliminar los temas de la guerra sucia, esa fue la solicitud. Hay oficios donde se solicita a esta dirección quitar a los desaparecidos de Ayotzinapa, o quitar la matanza del 68 o quitar el tema de Aguas Blancas, o quitar la lucha magisterial”, apuntó.

En tanto, el secretario de Educación, Mario Delgado, dijo en entrevista con medios de comunicación que Marx Arriaga se negó a hacer modificaciones en los libros de texto debido a que iba en contra de los principios del obradorato.

“No quiso cambiarles ni una coma, entonces le pedimos que mejor ocupara otras áreas afines al movimiento”, afirmó el titular de la SEP.

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre el despido de Marx Arriaga?

Durante su conferencia ‘mañanera’ del lunes, la presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre el despido de Marx Arriaga y reconoció que hubo desencuentros con el exfuncionario de la SEP.

El primero fue cuando se le solicitó incorporar el tema de Mujeres en la Historia. “Ahí fue el primer desencuentro y luego vinieron otros más”, añadió la mandataria.

“Nos pusimos de acuerdo para que en los libros de texto se incorporaran a las mujeres en la historia, Marx Arriaga no estaba de acuerdo en las modificaciones, pero los libros de texto no son patrimonio de una persona”, puntualizó.

Sheinbaum reconoció que se le ofreció a Marx Arriaga un cargo como cónsul o embajador, pero él los rechazó.

“Siempre tuvo la oportunidad de seguir trabajando en el gobierno, porque Marx Arriaga es un muy buen funcionario”, agregó la mandataria.

Ante dichas declaraciones, Arriaga agradeció que su trabajo sea reconocido por la presidenta Sheinbaum, pero al ser cuestionado sobre las diferencias ideológicas que tuvieron, el exdirector de Materiales Educativos de la SEP respondió que no había visto toda la conferencia ‘mañanera’.

