Mar de Fondo afecta las costas del Pacífico mexicano; oleaje intenso en Oaxaca (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de mayo. Fuertes marejadas y corrientes de arrastre se resienten a lo largo de las costas del Pacifico Mexicano, provocadas por un evento de Mar de fondo.

El Mar de Fondo es oleaje largo y continuo generado por tormentas en el mar y puede ocurrir todo el año principalmente de mayo a noviembre.

Guerrero

“La verdad está feo, las olas se hacen muy grandes y luego se forman este remolinos y suena muy feo”, Gabriela, turista.

En las playas de Acapulco, el oleaje supera los dos metros de altura y las corrientes invaden la zona de playa.

“Hasta el momento hemos tenido reportes de alguna situación que tiene que ver con arrastre, principalmente de mobiliario, algunas afectaciones en ese aspecto principalmente en la zona de Costa Grande, Coyuca de Benítez, la Barra de Potosí principalmente”, Marco César Mayares, Secretario de Protección Civil de Guerrero.

Pese a que las autoridades suspendieron el embarque y desembarque algunos prestadores de servicios continúan realizando sus tradicionales recorridos en lanchas de fondos de cristal.

“En la mañana vimos que el mar se venían tres o más recio y ya luego calmaba entonces fuimos a dar una vuelta a la isla de “La Roqueta” y ahí checamos que si había playa y que si se podía embarcar nosotros ya sabemos cuándo se puede y cuando no”, Domingo Carbajal Morillón, presidente de Servicios Náuticos de Acapulco.

Oaxaca

En la Costa de Oaxaca, el oleaje es intenso, en algunas playas como Zicatela las olas alcanzaron los ocho metros de altura. Las fuertes marejadas fueron aprovechadas por decenas de surfistas en Puerto Escondido.

“Están muy complicadas las olas y ahí están los mejores surfistas del mundo, y también para ellos se les complica, pero si agarras una, es la mejor sensación de tu vida”, Jimel Corzo, surfista.

“Está muy bueno, hacía mucho tiempo que no se veía así. Están enormes hoy, no está fácil, no está fácil”, Lorena, turista de España.

En Chiapas, las autoridades de Protección Civil exhortaron a los habitantes y visitantes de las playas evitar actividades de pesca y recreativas en Puerto Chiapas, Tapachula y Arriaga, donde las olas superan los 3 metros de altura.

“La recomendación es que no se puede adentrar al mar, no pueden bañarse, por eso precisamente Capitanía de Puerto evitó a las embarcaciones que se adentren al mar a la pesca o a otra actividad de turismo”, Jaime Ovalle Palacios, Protección Civil de Puerto Arista.

Las olas del mar llegan hasta la orilla de las palapas; por ello se pidió a los prestadores de servicio suspender las actividades comerciales en la zona.

“La intensidad de las olas pues son algo fuerte y al regreso puede llevarse a una persona por eso estamos dando la indicación y sugerencia de no meterse al mar”, Francisco Reyes, Restaurantero de Playa Puerto Arista.

Se espera que el fenómeno de mar de fondo continúe presentándose en la costa del Pacifico Mexicano durante los próximos dos o tres días.