Manifestantes convierten la CNDH en albergue para mujeres (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de septiembre. Los colectivos Frente Nacional Ni una Menos México y Aequuus, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos renombraron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como “Casa de Refugio Ni Una Menos México” y anunciaron que ahí se dará atención psicológica y jurídica a mujeres víctimas de diversos delitos.

Actualmente, luego de la toma del pasado viernes 5 de septiembre, las instalaciones son ocupadas por al menos 15 familias víctimas de delitos como feminicidio, desaparición forzada, abuso sexual, entre otros.

Mientras las víctimas demandan, entre otras cosas, apoyo en alimentos, denunciaron que en las instalaciones de la CNDH encontraron una despensa llena de cortes de carne de lujo, helados y postres, los cuales, de acuerdo con cocineras de la comisión, eran usados diariamente para preparar alrededor de 50 raciones de alimentos para empleados de la comisión.

Las instalaciones, ubicadas en Cuba #60, en el Centro Histórico, fueron tomadas el viernes 5 de septiembre, tres días después de que la presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, se reuniera con 18 personas víctimas de diversas violaciones a derechos humanos.

De manera pacífica Integrantes del colectivo “Ni una menos México” tomaron la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicada en el Centro Histórico. Andrea Murcia para Cuartoscuro.

En un comunicado, se detalló que a una de las personas se le agendó una reunión con el subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Alejandro Encinas, para el 3 de septiembre; para el resto de las víctimas se programó audiencia posterior.

Sin embargo, tres víctimas del grupo decidieron quedarse en las instalaciones en huelga de hambre hasta que se cumplan sus demandas. Tres días después, la huelga se convirtió en una toma para que solucionen las demandas de varios familiares de víctimas de abuso y de desaparecidos.

Una pinta en la toma de la CNDH.



Diversas acciones gubernamentales en apoyo de las mujeres. Servicios médicos y acceso a medicamentos. Entrega de despensas. Programa de empleo. Subsidio para la Alerta de Violencia de Género a siete estados de la República. El retiro de la campaña “Cuenta hasta diez”. Poner fin al discurso de descalificación del movimiento feminista. Las peticiones, entregadas en un pliego petitorio, son siete:Diversas acciones gubernamentales en apoyo de las mujeres.

Sobre el pliego, la CNDH aclaró que las dos últimas peticiones fueron atendidas con anterioridad e incluso la campaña “Cuenta hasta diez” ya fue retirada.

Además, las víctimas demandan una Recomendación General contra la violencia Feminicida, que la comisión asegura ya está en proceso y será dada a conocer en breve.

Sin embargo, tanto la CNDH como la Secretaría de Gobernación informaron que las víctimas a cargo de la toma se han negado al diálogo.

Autoridades reconocen que existe la violencia de género

El viernes, la CNDH hizo un llamado al diálogo, reconoció que “la violencia de género y la violencia feminicida son realidades que ameritan soluciones urgentes y contundentes” y reivindicó el derecho a la protesta como un medio legítimo de obtención de conquistas sociales.

Tras decir a las manifestantes en un comunicado que la comisión no es el enemigo, si no un aliado, hizo un atento llamado a la conciencia: “decirles que esas instalaciones, hoy clausuradas, no son oficinas burocráticas, son centros de recepción y atención de quejas para defender los derechos humanos de todas y todos, y que estamos en un esfuerzo para hacerlo con más eficacia, sin dilaciones ni pretextos”.

Sobre un retrato de Francisco I. Madero, manifestantes escribieron las siglas “ACAB”, que significan All cops are bastards. Foto: Andrea Murcia para Cuartoscuro.

CNDH atiende en unidades móviles

Más tarde, informaron la instalación de una unidad móvil para continuar con la recepción de quejas, “y así dar seguimiento a su labor de permanecer cerca de las víctimas y ofrecerles servicio de orientación y atención”.

La unidad brinda apoyo en un horario de 9:00 a 19:30 horas, y se ubica en Plaza Tlaxcoaque, Fray Servando Teresa de Mier, Centro Histórico.

Por su parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración informó que autoridades federales y de la Ciudad de México, acudieron a las instalaciones de la CNDH a fin de entablar diálogo con las manifiestantes, escuchar sus demandas y establecer una ruta de atención victimal.

A pesar de la negativa de quienes se manifiestan para entablar diálogo y expresar sus demandas, las autoridades reiteraron la apertura, a fin de escuchar y trabajar para y con las mujeres, así como su disposición para establecer una mesa de trabajo Segob

La secretaría de gobernación detalló que Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó a la Conavim que, como resultado de la reunión del pasado 24 de agosto entre su titular y Yesenia Zamudio Solórzano, se logró la construcción de una agenda de trabajo conjunta para el seguimiento de la investigación del caso de su hija, así como de otros 17 casos.

También señaló que las familias fueron atendidas por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y la CNDH, además que el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, atendió personalmente a Silvia Castillo y la familia Cuello Alemán, con objetivo de trazar una ruta de atención en torno a sus casos.

Aspectos de la toma de las instalaciones de la CNDH. Foto: Andrea Murcia para Cuartoscuro.

Ambas familias se encuentran en un lugar seguro para el seguimiento de sus casos y abandonaron las instalaciones de la CNDH.

La Razón

Compartir