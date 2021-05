“Majadera y mentirosa” portada de The Economist: AMLO (10:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de mayo. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó como “majadera y mentirosa” la portada de la revista británica The Economist, en donde lo colocan como un “falso Mesías” para el país.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador arremetió contra la publicación británica, que lo colocó en su portada como “un peligro para la democracia de México“.

Se dedicaban a elogiar a los políticos corruptos de México, porque son conservadores siempre, ahora están molestos porque la gente está apoyando una transformación, sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome ‘El Falso Mesías’ y todavía, con falta de ética, llaman a los mexicanos que no voten por lo que nosotros podemos representar”, refirió.

“Es como si yo voy al Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo Jeremy Corbyn, del Partido Laborista. Yo no puedo hacer eso, les corresponde a los ingleses, ¿por qué no respetan siquiera las formas? Es un estado de ánimo de mucho enojo porque se están llevando los cambios en el país”, externó.

El mandatario mexicano apuntó que publicaciones extranjeras como The Economist callaron durante el presunto saqueo en México en el periodo neoliberal, dedicándose a aplaudir lo hecho en anteriores administraciones federales.

Me ponen en la portada, hasta me sentí muy importante, están muy molestos quienes apoyaron durante mucho tiempo el modelo neoliberal que no es más que una política de pillaje, y estas revistas o periódicos del extranjero se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales, están a favor de las privatizaciones y siempre guardaron silencio ante la corrupción que imperó”, adujo.