Maestros de la Delegación D-II-4 exigen una asamblea a su dirigente, bloquean la avenida Lázaro Cárdenas

Dario Nolasco

Oaxaca de Juárez, 7 de octubre. Profesores de la delegación D-III-4 de la Sección XXII bloquean la avenida Lázaro Cárdenas y las instalaciones del edificio de cristal de la gremial para exigir a sus dirigentes convocar una asamblea para tratar asuntos propios de la delegación.

La profesora María Isabel Bautista Santiago de la Delegación D-II-4 del Instituto Estatal de Educación Pública manifestó que esta protesta surge de la inquietud de sus compañeros sobre los dirigentes de su propia delegación.

Expresó que desde que fue nombrado el 13 de marzo, el profesor Luis Pérez Santiago, le han estado solicitando que convoque a una reunión delegacional para tratar asuntos internos de la misma, sin embargo, por parte del dirigente ha habido cierta renuencia a hacerla.

“Por eso esta manifestación ya que hay muchas inquietudes dentro de nosotros porque incluso no ha presentado ni un plan de trabajo, no ha informado sobre la documentación y el papeleo de la delegación saliente, tenemos inquietud sobre todo varios compañeros que ya estamos a punto de jubilarnos y necesitamos poner en orden nuestros asuntos internos”, expresó Bautista Santiago.

Señaló que sobre los señalamientos de opacidad al interior y de que no me hay cuentas claras se tratarán dentro de la asamblea de la delegación, “son varios los temas, pero digamos que son internos de nuestra delegación, pero queremos esa reunión porque ya se ha hecho de manera oficial con oficios y todo, pero no ha habido respuesta”.

“Nosotros estamos aquí única exclusivamente para exigir una asamblea delegacional donde se nos rinda cuentas del estado en que acaba de recibir porque le entregó un comité que estuvo por 10 años al frente, queremos saber en qué estado recibió y cómo se encuentran los asuntos propios de nuestra delegación”, indicó.

Para ello dieron un ultimátum para el día viernes para que el dirigente de la delegación convoque a una asamblea y ahí dirimir todo lo que tenga pendiente él, “si hay algunos malos manejos y ya recibieron, eso tendríamos que aclararlo”, finalizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir