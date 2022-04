Madre pide ayuda para encontrar a su hijo; desapareció en Huajuapan (21:30 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oaxaca 13 de abril. Padres del menor Edel Andrés Ruíz Rosales, solicitaron la activación de la Alerta AMBER para la búsqueda y localización de su hijo, de 17 años de edad, luego de que fue visto por última vez el 4 de abril.

La madre del menor, Esmeralda Rosales Ramos, informó que su hijo ya fue reportado ante la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL), de la Fiscalía General del estado de Oaxaca.

Agregó que ella lo vio por última vez, el 4 de abril, alrededor de las 12:00 horas, cuando salió de su domicilio, ubicado en la calle Nevado de Toluca, del fraccionamiento San Ángel, de Huajuapan de León.

“Yo lo que le pido a la ciudadanía, que, si alguien lo ha visto o sabe algo de él, por favor tóquense el corazón y háganlo saber. Nosotros como familia estamos completamente destrozados, no sabemos nada de él, lo queremos recuperar. Yo no quiero tener problemas con nadie, no voy acusar a nadie, yo sólo quiero que me regresen a mi hijo”, imploró.

Refirió que no habrá represalias contra aquella persona que acerque o entregue al menor, o si alguien cuenta con algún dato que ayude a su localización, favor de repórtalo a los números 9511646434 y 0180077628 o pude acudir a la Fiscalía de Huajuapan.

Recordó que su hijo al momento de su desaparición vestía una playera verde militar obscuro, un pants negro con rallas blancas marca Adidas y calzaba tenis rojos marca Champions.

“Lo espero con brazos abiertos, que no sabe cuánto lo amo, lo amamos mucho, toda la familia lo está esperando con ansias inmensas de encontrarlo, de que regrese a casa, lo estamos esperando, con los brazos abiertos. Andresito si me escuchas, papi regresa mi amor, yo te estoy esperando, ya te quiero abrazar, por favor regresa”, suplicó.

La madre del desaparecido, recalcó que ya realizaron la búsqueda del menor por diversas colonias de Huajuapan, e incluso con sus familiares de esta ciudad y de su comunidad de origen, Santiago Chilixtlahuaca, pero hasta el momento no lo han localizado.

Dijo que será complicado localizarlo, ya que su teléfono celular lo dejó en su cuarto, de lo cual se dieron cuenta cuando lo empezaron a buscar.

Al respecto, la Vicefiscalía Regional de Justicia en la Mixteca, comunicó que se continúa con la búsqueda del menor, que hasta el momento han implementado siete operativos, en los cuales han participado elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la Policía Municipal.

Aclaró que se encuentran trabajando para la Alerta Amber, pero recordó que sólo se puede activar cuando se considera que su vida está en peligro o su integridad personal, en riesgo de sufrir un daño grave.

